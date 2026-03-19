Estos son los 8 chiringuitos que puedes disfrutar en primavera, verano y Formentera.

La isla de Formentera es un paraíso terrenal, un entorno natural y marino de una belleza incontestable que nos encanta disfrutar durante casi todo el año pero muy especialmente en primavera y verano y que, además, en esta isla pitiusa no solo se disfruta de la naturaleza sino también de un estilo de vida slow, tranquilo, pausado… uno que solo busca permitirnos desconectar y disfrutar de este Edén que es Formentera.

Ocho son los chiringuitos de Formentera y no querrás privarte de ninguno, eso sí, ten en cuenta que hasta el 1 de mayo solo abren de lunes a domingo pero, a partir de ese día, abrirán todos los días de la semana. ¿Cuáles son y dónde están estos ocho chiringuitos?

Es Arenals | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

Dos de estos ocho chiringuitos están en playa de Migjorn, una playa particularmente famosa por su arena blanca y fina; Amar, un chiringuito cuya propuesta gastronómica es tradicional y mediterránea, de las que gustan a todos y Karai, un chiringuito de estilo surfero que visitan tanto los amantes del surf como los que no lo son porque, al atardecer, las vistas en esta playa son de escándalo.

En Es Arenals hay otros dos chiringuitos: Gitana, particularmente famoso para disfrutar de las tardes que son a principio tranquilas pero que terminan siempre con música y ambiente animado al caer sol; KM11 por su parte es uno de los chiringuitos más instagrameados de la isla, si no el que más, se trata de un chiringuito de estructura de madera en el que también suena la música al caer la tarde.

Cala Saona | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

La tercera playa que cuenta no con un chiringuito sino dos es Es Pujols: Briss es un chiringuito informal y divertido con unas vistas imponentes porque no solo se disfruta desde su espacio de preciosas vistas mediterráneas sino que esas vistas tienen Ibiza al fondo; Nuu es el chiringuito perfecto tanto para disfrutar de un aperitivo como para saborear una rica cena al caer la tarde.

En Cala Saona también tienen un chiringuito, el Bocaboca, famoso por su terraza con vistas al mar y en Es Cupinar está uno de los chiringuitos más antiguos de la isla, en funcionamiento desde 1976, es Bartolo, un chiringuito tradicional y sin pretensiones en el que disfrutar a placer de la tranquilidad en Formentera.