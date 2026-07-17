Festivales de música que no te puedes perder este próximo mes de agosto en España

El verano del 2026 continúa en su máximo esplendor y, con ello, hacemos frente al mes de más calor por excelencia. Agosto ha llegado y las altas temperaturas ya se pueden apreciar en todo el país. Eso sí, esto no impide que los amantes de la música disfruten de ver a sus artistas favoritos en directo. Los festivales y los conciertos continúan para seguir haciendo de esta época del año, la más esperada de manera anual. Pues, no hay nada más que le guste al público que un ratito de fiesta, desconexión y mucha música.

Los festivales que formarán parte del calendario oficial de agosto ya han sido anunciados y prometen no dejar indiferente a nadie. Por ello, realizaremos un repaso por algunas de las fechas y lugares que viene bien tener en cuenta durante los próximos días. Los más destacados. Pues, serán muchos los artistas nacionales e internacionales que pasen por España. Y es que, no todos los días podemos decir que hemos visto a algunos de nuestros cantantes favoritos en directo. ¡Toma nota!

Festivales | Pexels

Sonorama Ribera (Aranda de Duero, Burgos)

Del 5 al 9 de agosto, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de uno de los festivales más esperados de Aranda de Duero. Cada año son más los artistas que apuestan por formar parte del cartel del evento, por lo que este 2026 no iba a ser menos. De esta manera, los asistentes tendrán la oportunidad de ver sobre el escenario a estrellas de la talla de Rigoberta Bandini, RVFV, VEINTIUNO, Love of Lesbian, Leiva y La Pegatina, entre muchas otras.

Asimismo, las entradas se pueden adquirir todavía y los precios varían dependiendo del tipo de pack elegido o si, por el contrario, se prefiere acudir un solo día. Para adquirirlos, recomendamos acudir a la página web oficial del festival.

Medusa Sunbeah Festival (Valencia)

La fiesta no acaba y en Valencia tampoco. Del 13 al 17 de agosto, los amantes de la música en directo y del mar podrán formar parte de uno de los festivales más esperados del mes. Medusa Sunbeach Festival arranca de manera oficial y cuenta en su line up con artistas de todas las partes del mundo. Y es que, Dimitri Vegas, Nico Moreno, Lil Texas, Adam Beyer, Andrés Capo y muchos otros amenizarán el encuentro con su música. Así pues, las entradas se encuentran disponibles y sus precios varían dependiendo de la opción deseada. Respecto al abono general, que permite ir del 14 al 17 de agosto, cuesta 99 euros con los gastos de gestión a parte.

Rubeo Fest (Gran Canaria)

La ronda final de agosto continúa con buena música y en Gran Canaria tienen la oportunidad de acudir al Rubeo Fest. El evento tendrá lugar los días 21 y 22 de agosto, en Vecindario, y prometen muchas emociones. Pues, no solo habrá música en directo, también habrá animación y establecimientos de venta de comida. Así pues, los asistentes podrán escuchar La Frontera, AC/TB (Tributo a AC/DC), Los Lola, Los 600 y muchos otros. Las entradas se encuentran casi todas agotadas, pero todavía hay disponibilidad para el sábado.

Cooltural Fest (Almería)

Para los que estén en Almería o se encuentren veraneando cerca, tienen la oportunidad de disfrutar también de tres noches de mucha música y ambiente. Del 20 al 23 de agosto, el público tendrá la oportunidad de presenciar la puesta en escena de artistas como Ana Torroja, David Bisbal, Ginebras, Marlenas, Hombres G, Carlangas, muchos más.

Asimismo, lejos de acabar aquí, el sábado 29, el festival clausurará su edición con la actuación de Victorias, Las Dianas, Sao y otras estrellas. Las entradas se pueden adquirir todavía y los precios varían dependiendo del tipo de pack elegido o si, por el contrario, se prefiere acudir un solo día. Para adquirirlos, recomendamos acudir a la página web oficial del festival.

Rototom Sunsplash (Valencia)

Del 16 de agosto al sábado 22, el público podrá acudir al Rototom Sunsplash en Benicasim. La edición ha presentado en su cartel a estrellas como Major Lazer, DJ Mac, Royal Vibes, P Montana y otros más. Para adquirir las entradas recomendamos acudir a la página web oficial del festival. Pero, el abono de los 6 días presenta un coste de 240 euros.