Aranda de Duero, del 7 al 16 de noviembre, sabe a morcilla de Burgos

El 7 de noviembre, viernes, comienza una nueva edición de la Ruta IGP Morcilla de Burgos que se celebra en Aranda de Duero, en este sabroso evento participan una decena de establecimientos que servirán bocados tan sugerentes como el negritón de morcilla, la morciburger, el canelón arandino o las texturas de morcilla y manzana; todo ello maridado con vinos D.O. Ribera del Duero.

Si estás el 7 de noviembre entre las 12 de la mañana y las 4 de la tarde en la Plaza La Sal de Aranda de Duero podrás comenzar tu particular ruta de la morcilla de Burgos con una degustación de esta delicia y, de ahí en adelante, durante todo el fin de semana y hasta el 16 de noviembre, continuarla a través de todos los establecimientos que participan en este evento.

Pintxo de morcilla de Burgos | Imagen cortesía de Turismo de Aranda de Duero

¿Cómo disfrutar de la Ruta IGP Morcilla de Burgos además de degustándola a placer? Para completar la experiencia podrás participar en varios concursos diseñados para animar el evento: se sortearán entre quienes asistan a esta ruta 2 bonos Sonorama Ribera 2026, un jamón, una experiencia enoturística y 5 lotes de productos ‘Burgos Alimenta’; habrá otro concurso, esta vez en Redes Sociales, que incluye 3 lotes de Morcilla IGP de Burgos. ¿Cómo participar en los concursos? Sellando tu papeleta con al menos 3 platos (o tapas) en los establecimientos participantes y depositándola en las urnas habilitadas para tal fin.

Aranda de Duero es un gran destino de otoño e invierno, lo es por sus vinos pero muy especialmente por su rica gastronomía que, en esta época del año, no sabe solo a lechazo, que también, sino a morcilla de Burgos.