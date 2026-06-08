El pueblo de Almería conocido como "el pequeño Mónaco español" que tiene playas vírgenes y un puerto deportivo

En muchas ocasiones te hemos hablado de pueblos de España que son conocidos por otros nombres o apodos, como es el caso de Júzcar, al que llaman "la aldea azul" por el color de las fachadas de sus casas.

Pero... ¿sabías que en Almería hay un pueblo conocido por el nombre de "el pequeño Mónaco español"? Se trata de Almerimar, una localidad costera perteneciente a El Ejido (Almería), situada en el Poniente Almeriense, junto al mar Mediterráneo. Nació principalmente como una urbanización turística y hoy es uno de los destinos más conocidos de la costa almeriense por su combinación de puerto deportivo, golf, playas y deportes náuticos.

Puerto de Almerimar | iStock

Uno de sus grandes atractivos es el puerto deportivo, considerado uno de los más importantes de Andalucía y de mayor capacidad de Europa, con alrededor de 1.100 amarres y capacidad para embarcaciones de hasta 60 metros de eslora. El puerto es además el centro social y de ocio de la localidad, rodeado de restaurantes, comercios y terrazas.

En los últimos años incluso ha aparecido en medios británicos como una especie de "pequeño Mónaco" por la imagen de su puerto, las urbanizaciones junto al agua y su oferta náutica.

Almerimar, en Almería | iStock

Si quieres disfrutar de sus playas, no puedes perderte las playas de San Miguel, Poniente y Levante, con amplios arenales y buenas infraestructuras turísticas. Otro de sus lugares destacados es el Campo de Golf Almerimar, diseñado originalmente por Gary Player, con 27 hoyos y reconocido entre los mejores de Andalucía.

Y si te gusta el deporte y la naturaleza, tienes que visitar el Lago Victoria, una laguna interior donde se practican actividades como remo y piragüismo y que sirve de refugio para numerosas aves; o Reserva Natural Punta Entinas-Sabinar, uno de los espacios naturales más valiosos de la provincia, con dunas, humedales y playas vírgenes.