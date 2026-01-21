Vinuesa, el rincón de Soria donde se esconde la mejor gastronomía del invierno

La gastronomía es uno de los grandes sellos de identidad que tenemos en España. Las paellas del levante, los gazpachos del sur o las carnes y mariscos del norte conforman un panorama culinario tan rico como exquisito.

Una de las principales fortalezas de la cocina patria reside en los productos de temporada. Por eso, ahora que el invierno cubre todo de frío, nada como refugiarse en el calor de un buen plato tradicional. Y, para ello, la localidad de Vinuesa es el lugar perfecto.

Vinuesa se sitúa en la provincia de Soria, a media hora de la capital. Se trata de un enclave cuyos orígenes datan del Neolítico, concretamente del siglo V a.C. La llegada de los romanos, la presencia árabe y la llegada de la Corona española con el rey Alfonso X en 1272 otorga a la localidad una riqueza cultural incontestable.

Hoy en día, Vinuesa mantiene una notable tradición ganadera y, como bien suele suceder en estos casos, la gastronomía se presenta como un inapelable atractivo turístico. En especial en esta temporada.

La caldereta de cordero o de ternera se alza como el plato estrella. Un guiso que muchos habitantes preparan al aire libre, disfrutando así en el proceso de la naturaleza de la región.

De igual modo, el cordero con hongos es otros de los manjares que, en esta época del año, resulta imprescindible. La temporada de setas termina en diciembre; sin embargo, la de trufas está en pleno apogeo y todavía quedan muchos hongos por degustar. Otro plato perfecto para plantar cara al frío en un villa donde la micología goza de todo su esplendor.

Pero no todo es llenar el estómago en Vinuesa. La Plaza Mayor, la Iglesia de Nuestra Señora del Pino que data del siglo XVI, la fotogénica calle del Portalejo o la arquitectura pinariega de Casa de los Ramos y la Calle Luenga son enclaves perfectos para perderse durante la visita.

Una escapada perfecta para cualquier fin de semana en el que se busque desconectar del caos urbano, cuidar al paladar y, en definitiva, sorprenderse por lo mucho que esconde la provincia de Soria.