Allariz da miedo y la culpa es del Samaín

Cuentan las crónicas que detallan la historia de Halloween que su origen es celta e irlandés y eso, en España, nos lleva a Galicia porque desde hace ya varios años son varias las localidades que están recuperando la tradición del Samaín (el Halloween celta… o, para nosotros, Halloween a la gallega); entre esas localidades destaca Allariz porque en este pueblo orensano y bajo el título ‘Allariz de Modo’ (Allariz de Miedo) organizan una serie de eventos que resultan de lo más atractivo.

La fiesta se celebra entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre y lo hace en calles decoradas con calabazas, telarañas, calaveras, figuras monstruosas y una iluminación tenebrosa; en esas calles así engalanadas se suceden los pasacalles y desfiles de criaturas propias de estos días de miedo y en particular del folclore gallego (brujas, meigas, seres mitológicos de los bosques gallegos y por supuesto la emblemática Santa Compaña)

A todo esto hay que añadir espectáculos de teatro callejero (algunos musicales y otros de terror…) además de un estupendo concurso de calabazas y diferentes talleres infantiles para que los niños disfruten del miedo a lo grande.

Eso así, en términos generales, pero ¿qué sabemos en particular del programa de Allariz de Medo en 2025? Sabemos que el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de octubre se sucederán las actividades más interesantes: ambos días y a las 7 de la tarde se celebra un juego de pistas en el Museo Gallego del Juguete (Algo paso no Museo do Xoguete - Algo pasó en el Museo del Juguete); a las 8 y media, también ambos días, sale la Santa Compaña desde la Plaza Mayor de Allariz (un consejo, sé precavido… se trata de una procesión organizada por Silvardeiras Teatro así que el peligro parece escaso pero recuerda que, según la leyenda, quien dirige la Santa Compaña no es un muerto sino un vivo condenado a vagar con ella hasta que entrega el testigo a algún incauto que se le acerca más de la cuenta…).

Allariz de Medo | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Allariz

¿Más actividades? Las hay: el viernes a las 11 de la noche se celebra la Fiesta Noche de Difuntos con la discomóvil Apocalipsis en la Plaza Mayor y el sábado a las 8 está planificada la proyección del documental A Luz das Ánimas (la luz de las almas) en la fundación Vicente Risco a la que seguirá un coloquio. Todo ello además de recorrer a placer una localidad decorada especial y temiblemente para la ocasión…