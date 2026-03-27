En España también florecen las orquídeas silvestres, te contamos dónde

Si eres un amante de las orquídeas seguro que sueñas con visitar lugares como Costa Rica, Ecuador o Tailandia porque allí la diversidad de orquídeas es magnifica, ahora bien, seguro que también sabes que España, sin ser tan interesante en este sentido como esos destinos tropicales, es, a nivel europeo, uno de los mejores destinos para ver orquídeas silvestres en flor. ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso te contamos a continuación:

Lo primero que tienes que saber es que las orquídeas comienzan a florecer en España ya en febrero aunque la época óptima para disfrutar de su belleza es entre marzo y junio (especialmente en abril y mayo), en plena primavera; también hay algunas especies de floración tardía que deslumbran por su belleza floral en los meses de junio y julio.

Y ahora que sabemos cuándo, vayamos al dónde ¿dónde ver orquídeas silvestres en flor en España? Las puedes ver en Andalucía, en el centro de España, también en el norte e incluso en las Islas Canarias y las Baleares:

Orquídea en España | Imagen de jacinta lluch valero from madrid * barcelona...., (España-Spain), licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Andalucía

La Sierra de Grazalema y la Serranía de Ronda en Cádiz y Málaga respectivamente, son de los mejores lugares de España para ver diferentes especies de orquídeas en flor desde el mes de febrero y hasta bien entrado el mes de junio; la Sierra Norte de Sevilla, Doñana y alrededores también es una zona estupenda para ver orquídeas en los pastizales; Archidona, en Málaga, es tan buen lugar para ver orquídeas que aquí se celebran cada primavera jornadas de orquídeas con visitas guiadas para poder ver hasta 70 especies de orquídeas diferentes.

Centro de España

Tanto en zonas de Madrid como de Ávila, Segovia y Guadalajara se pueden ver orquídeas en flor en prados, pastizales y laderas de las montañas; la Sierra de Albarracín en Teruel también es reconocida por su diversidad de orquídeas y diferentes actividades de divulgación para descubrirlas y disfrutar de su belleza.

Orquídea en España | Imagen de jacinta lluch valero from madrid * barcelona...., (España-Spain), licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Norte de España

En el norte de España también florecen las orquídeas: en Cantabria y Asturias pueden verse en prados, brezales y en los claros de los hayedos; el Parque Natural de Valderejo, en Álava, también es buen lugar para ver orquídeas en primavera y por supuesto también los Pirineos: tanto en Huesca como en Navarra, Lérida y Girona hay zonas de montaña con prados de alta montaña en los que florecen variedades de orquídeas adaptadas a las zonas frías.

Islas Baleares y Canarias

Entre los meses de marzo y mayo, en plena primavera, florecen diferentes variedades de orquídeas adaptadas a los climas isleños (son variedades endémicas) tanto en Baleares como en Canarias.