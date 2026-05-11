¿Buscas un destino sin coches? Te proponemos varios

Cabe que, pensando especialmente en Occidente, no se te ocurra ningún lugar por el que no puedan circular los coches pero lo cierto es que los hay, el más famoso es Veneciadonde la imposibilidad es física, allí se circula por los canales más que por calles o carreteras, otro de no poca fama es Zermatt, en Suiza, un destino de invierno de primer nivel al que los coches de combustión tienen prohibido el acceso y donde solo circulan algunos vehículos eléctricos autorizados y el transporte público, por lo demás es un pueblo peatonal.

Otro lugar de no poca fama por donde no circulan coches es la localidad de Giethoorn, en Países Bajos, que no por nada es popularmente conocida como la Venecia del norte: para moverte por Giethoorn tendrás que utilizar lo canales con sus pequeños barcos eléctricos o manuales y también la bicicleta; otro lugar con cierta fama, y no solo por ser peatonal, es Fez, de hecho la medida de esta localidad marroquí es una de las zonas urbanas peatonales más grandes del mundo.

Ahora bien, si buscas un destino sin coches probablemente busques también tranquilidad y no te seduzca el turismo masivo que ha tomado Venecia si es así seguro que estos destinos sin coches te interesan mucho más:

Hydra y Spetses, en Grecia

Hydra, en Grecia | Pixabay

En Hydra los coches y las motos tienen prohibido circular, en esta isla griega todo el transporte es a pie, en burros o en barco lo que hace que la isla conserve tanto su encanto tradicional como su arquitectura; Spetses por su parte es también una isla griega muy parecida a Hidra aunque aquí la prohibición para coches privados no es tan estricta en toda la isla (sí en buena parte de ella, de hecho la mayor parte e la gente se mueve por Spetses en bicicleta, moto eléctrica o incluso en carruajes).

Isla de Bréhat, en Francia

Bréhat, en la Bretaña francesa | Pixabay

Otra isla pequeña y casi libre de coches (están prohibidos para los visitantes y muy restringidos para los residentes) es Bréhat, en la bretaña francesa. Es famosa por su clima suave y por su paisaje dominado por palmeras, higueras y, particularmente en primavera, muchas flores. Sus senderos costeros son silenciosos y relajantes y sus casitas de piedra cubiertas de flores una auténtica belleza. Si buscas paz y tranquilidad difícilmente encontrarás un lugar mejor.

Helgoland, en Alemania

Helgoland, en Alemania | Pixabay

Helgoland es una isla alemana ubicada en el mar del Norte en la que está prohibido el acceso en coche privado, de ahí que mantenga su ambiente tranquilo y marítimo tradicional. Esta isla tiene además una historia de lo más movida: fue danesa, británica, alemana y víctima de los bombardeos durante la II Guerra Mundial, es una isla nórdica en toda regla, nada que ver con los paraísos mediterráneo o caribeño y es famosa entre quienes disfrutan de la observación de la fauna (aves marinas y focas).

Isla Mackinac, en Estados Unidos

Isla Mackinac, en Estados Unidos | Pixabay

Esta isla es uno de los lugares mas sugerentes de Estados Unidos, se trata de una isla entre Michigan y Ontario en la que se prohibió la circulación de los coches ya a finales del S.XIX, el transporte en la isla es a pie, en bicicleta o bien en carruajes de caballos. Si a estos modos de transporte añadimos la arquitectura victoriana que domina la isla entera con sus hoteles históricos y sus tiendas antiguas, visitar Isla Mackinac te hará sentir como si viajaras en el tiempo.

Ilha Grande, en Brasil

Isla Grande, Brasil | Imagen de Zezinho68, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Brasil tiene también sus lugares libres de coches y el más paradisíacos de todos ellos es Ilha Grande; en esta isla no hay coches, porque prácticamente no hay carreteras, y todo se conecta a través de senderos, que se recorren a pie o en bicicleta, y en barco. Es una isla famosa por sus inmensas playas y sus selva atlántica, sus montañas cubiertas de jungla y los senderos que no solo unen los pequeños pueblos de la isla sino que también te llevarán hasta calas paradisíacas.

Isla Holbox, en México

Isla Holbox, en México | Pixabay

Isla Holbox es un paraíso terrenal: por un lado es una isla caribeña y por la otra muy similar a Hydra, una isla sin coches en la que te moverás en carritos de golf o bicicletas. El ambiente es cálido, relajado y muy placentero. Aquí las calles son de arena y los murales coloridos son la decoración principal de la isla, además podrás ver flamencos y disfrutar de uno de los espectáculos más sorprendentes de la naturaleza: la bioluminiscencia.

Isla Múcura, en Colombia

Playa en Isla Múcura | Imagen de XibalbaWikiCommons, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Si buscas sol, playa y tranquilidad, te encantará isla Múcura porque es una isla caribeña, y por ende paradisíaca, en la que prácticamente todo se hace a pie, principalmente porque casi no hay calles. En Múcura podrás caminar descalzo todo el día, moverte en lancha y disfrutar del snorkel en las aguas color turquesa que bordean la isla. Dicen que en Múcura se oye más el sonido del mar que a las personas…