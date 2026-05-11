El tiempo en San Isidro 2026 en Madrid: ¿En riesgo los conciertos por la lluvia?

Como todo el mundo sabe, San Isidro es patrón de Madrid y, aunque se celebra el 15 de mayo, hay multitud de eventos días previos, sobre todo esta semana, que está llena de conciertos gratuitos.

Sin embargo, parece que el tiempo no va a dar tregua y se espera un panorama meteorológico poco favorable según la AEMET. La previsión apunta a varios días de inestabilidad, con cielos variables, chubascos intermitentes y un ambiente más frío de lo habitual para esta época de mayo. La entrada de aire frío en capas altas de la atmósfera será clave en esta situación, dejando registros térmicos más propios de semanas anteriores.

Fiestas de San Isidro de Madrid | iStock

Empezamos con este lunes 11 de mayo. La semana arranca con cielos muy nubosos y riesgo de precipitaciones, especialmente durante la segunda mitad del día. No se descartan chubascos localmente intensos acompañados de tormenta. Las temperaturas se mantienen contenidas, con máximas que rondarán los 18 grados y mínimas cercanas a los 9, generando una sensación fresca durante toda la jornada.

El martes 12 de mayo, el tiempo seguirá siendo inestable. Se esperan intervalos nubosos con nuevos chubascos, más probables por la tarde. El ambiente continuará fresco, con valores similares a los del día anterior: máximas en torno a los 17-18 grados y mínimas que podrían bajar hasta los 8 grados en algunos puntos de la región.

El miércoles 13 de mayo la situación apenas cambia. Predominarán los cielos cubiertos con precipitaciones intermitentes a lo largo del día. Aunque podrían abrirse algunos claros de forma puntual, la probabilidad de lluvia seguirá presente. Las temperaturas continuarán sin grandes variaciones, con máximas próximas a los 18 grados y mínimas alrededor de los 7-8 grados.

Rosquillas de San Isidro en Madrid | iStock

La inestabilidad persistirá en la víspera de San Isidro, el jueves 14 de mayo. Se prevén chubascos dispersos, especialmente en horas centrales y por la tarde. El ambiente seguirá siendo fresco, con máximas que difícilmente superarán los 19 grados y mínimas que se mantendrán en torno a los 7 grados, uno de los valores más bajos de la semana.

El tiempo el día de San Isidro en Madrid

En la jornada grande de las fiestas, el viernes 15 de mayo el tiempo podría dar una ligera tregua, aunque no completa. Se esperan cielos variables, con intervalos de nubes y la posibilidad de algún chubasco débil y aislado. Las temperaturas oscilarán aproximadamente entre los 7 y los 20 grados, manteniéndose en valores frescos para la época.

En conjunto, todo apunta a unas fiestas marcadas por la incertidumbre meteorológica, donde el paraguas y la chaqueta serán casi tan imprescindibles como el clavel y el traje de chulapo.