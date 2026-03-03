¿Sabías que los cerezos también florecen en Tailandia?

Cuando el invierno va llegando a su fin florecen los almendros y nos preparamos para la floración de los cerezos, un momento de una belleza natural tan magnífica como efímera; precisamente por eso, porque dura muy poco y no sabemos exactamente cuándo se producirá, resulta difícil vivirlo personalmente, especialmente en lugares lejanos a los que conviene organizar el viaje con tiempo.

Ahora bien, que no podamos asegurar las mejores vistas naturales no significa que debamos privarnos de ellas de antemano y por eso hoy queremos hablar de la floración de los cerezos pero en Japón (la más famosa del mundo) ni el el Valle del Jerte (la que tenemos más cerca) sino en Tailandia. ¿Sabías que en Tailandia también florecen los cerezos? Pues así es, se trata de los cerezos salvajes del Himalaya y las vistas que nos regalan son, sencillamente, inolvidables.

Parque Nacional Doi Inthanon | Pixabay

Esta floración sucede en invierno, en las primeras semanas del año y es todo un espectáculo porque los cerezos silvestres del Himalaya tiñen las las laderas de un tono rosa que recuerda al algodón de azúcar y hace que el paisaje parezca de cuento ¿dónde concretamente? En lugares como Nan Khun Chang Khian. Claro que, ante lo efímero de esta floración, resulta casi temerario organizar un gran viaje que nos lleve hasta allí con intención de disfrutarla, ahora bien ¿y si resulta que el norte de Tailandia en invierno tiene más belleza que ofrecer?.

En Chiang Mai, Chiang Rai y el valle de Pai, en el mismo norte de Tailandia en el que florecen los cerezos del Himalaya, llaman la atención los gorros (por aquello del frío y la tradición), gorro que no debes olvidar si se te ocurre subir a la cima de Doi Inthanon (en el Parque Nacional del mismo nombre), que es el techo de Tailandia y es que allí la temperatura baja notablemente respecto a la que se disfruta en la ladera. Desde Chiang Mai no solo se accede al Parque Nacional Doi Inthanon sino también al valle de Pai, eso sí, el viaje es para tomárselo con calma porque la carretera a recorrer presenta más de 700 curvas cerradas…

Templo Blanco | Pixabay

¿Más cosas a disfrutar en esta zona de Tailandia? Aguas termales y, como no podía ser de otro modo en un país tan espiritual como Tailandia, templos ¿el más importante? El Templo Blanco (Wat Hong Khun), está en Chiang Rai y es famoso por sus agujas blancas que parecen talladas en hielo y nieve.