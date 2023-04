Ecuador, un gran viaje en familia

Ecuador es un país pequeño pero la mar de interesante, tanto es así que está considerado como uno de los núcleos culturales más importantes de América del Sur porque aquí confluyen tradiciones culturales muy diferentes: la herencia indígena de la zona y las aportaciones tanto europeas como africanas a lo largo de su historia; el interés de este país, además, no es solo cultural, también natural por la gran biodiversidad que atesora el país, no en vano está junto a los Andes y la Amazonia además de contar con uno de los paraísos naturales más importantes del mundo, las islas Galápagos.

¿Sabías que el mes de mayo es el más recomendado para viajar a Ecuador? Esto es así no solo por la climatología que en ese mes es muy agradable sino porque al no ser temporada alta no hay tantas aglomeraciones y los precios son más asequibles lo que, tratándose de un gran viaje, no es un asunto menor; además de estas razones, que no dejan de ser accesorias, hay otras que hacen de mayo un mes ideal para viajar a Ecuador, te las contamos:

Amazonia | Imagen cortesía de Turismo de Ecuador

A lo largo y ancho del mes de mayo Ecuador celebra un buen número de fiestas que nos permiten acercarnos a la historia y la cultura del país a través de sus tradiciones, son además fiestas de lo más variado y variopinto: la Ceremonia de la Guayusa que celebra la planta autóctona guayusa por parte del pueblo quechua; el Día Mundial de las Aves Migratorias, que se celebra en Ecuador dos vesces al año (el segundo sábado de mayo y el segundo sábado de octubre); la Batalla de Pichincha, fiesta nacional que conmemora la Guerra de la Independencia de Ecuador; el Festival de la Chirimoya, que se celebra el 3 de mayo en la isla Puná; y Corpus Christi Calvas, que es una fiesta cuyas raíces son católicas pero que está ligada también a la cultura andina.

Hay además tres museos que son de visita obligada en Ecuador en mayo o en cualquier otra fecha del año especialmente si viajas con niños, se trata del Museo Templo del Sol Pintor Ortega Maila en Quito, donde no solo se expone la obra de artistas indígenas sino donde se pueden disfrutar experiencias de lo más atractivas como por ejemplo de aromaterapia; el Museo Intiñan centrado en las numerosas comunidades indígenas del país y el Yaku Parque Museo del Agua, que es un museo dedicado al agua en el que los niños se lo pasarán en grande gracias a su sala para crear burbujas de jabón y su sendero ecológico en el que descubrirán de modo divertido la fauna y flora autóctonas.

Galápagos | Imagen cortesía de Turismo de Ecuador

Si hay un destino natural en Ecuador que atrae a propios y extraños ese es, sin duda, Galápagos; estas islas están a ambos lados del ecuador y en ellas se cruzan tres corrientes oceánicas, son unas islas espectaculares llenas de manglares en su interior y de playas de arena negra en sus costas; para llegar a estas islas disfrutarás, además, de un inolvidable viaje en barco.