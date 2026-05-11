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Las piscinas municipales de Madrid ya tienen fecha de apertura para este 2026: Horarios y precios

Con la llegada de mayo, Madrid empieza a oler a verano. Y hay una señal inequívoca de que la temporada estival está a la vuelta de la esquina: la apertura de las piscinas municipales. Este 2026, a partir del 15 de mayo y hasta el 7 de septiembre, un total de 25 instalaciones estarán disponibles, ¡te contamos los horarios y los precios!

Piscina Puerta del Hierro de Madrid

Foto de Ayuntamiento de Madrid

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Irene Picazo
Publicado:

Ya estamos en pleno mayo y eso significa una cosa: El verano cada vez está más cerca. Y si hay algo que nos lo puede confirmar al 100% es en el momento en el que abren las piscinas municipales de Madrid, ¡qué ya tienen fecha!

Como cada año, las piscinas municipales de Madrid abren este 2026 el próximo 15 de mayo, coincidiendo una vez más con las Fiestas de San Isidro. Este año la capital contará con un total de 25 piscinas municipales que estarán abiertas hasta el 7 de septiembre.

Horario de las piscinas municipales de Madrid 2026

Un año más, las piscinas municipales de Madrid tendrán 3 turnos:

  • Turno de mañana: de 10:00 a 15:00 horas
  • Turno de tarde: de 16:00 a 21:00 horas
  • Turno de día completo: de 10:00 a 21:00 horas
Piscina Municipal Canal de Isabel II de Madrid
Piscina Municipal Canal de Isabel II de Madrid | Ayuntamiento de Madrid

Precio de las entradas y cómo conseguirlas

Para comprar las entradas de las piscinas municipales de Madrid tienes que dirigirte a la web de Deportes del Ayuntamiento de Madrid o mediante la app Madrid Móvil.

Una vez hayas encontrado la piscina municipal a la que quieres ir, tendrás que elegir entre uno de los tres turnos que te ofrecen (de mañana, de tarde o de día completo). Para comprar las entradas es necesario estar registrado y en el caso de que no haya aforo en la que has seleccionado te redirigirá a la más cercana.

Precio de las entradas de las piscinas municipales de Madrid

Turnos de mañana o de tarde

  • Menor de 5 años: gratis.
  • Infantil (de 5 a 14 años): 1,35 euros.
  • Joven (de 15 a 26 años): 1,80 euros.
  • Adulto (de 27 a 64 años: 2,25 euros.
  • Mayor (a partir de 65 años): 0,70 euros.

Turnos de día completo

  • Menor de 5 años: gratis
  • Infantil (de 5 a 14 años): 2,70 euros.
  • Joven (de 15 a 26 años): 3,60 euros.
  • Adulto (de 27 a 64 años: 4,50 euros.
  • Mayor (a partir de 65 años): 1,35 euros.

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