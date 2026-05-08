Monasterio de Santa María de Carracedo: ¿sabías que llegó a ser utilizado como Palacio Real?

Viajamos hasta la comarca de El Bierzo, concretamente hasta el municipio de Carracedelo, donde podemos encontrarnos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente impresionante. Un claro ejemplo lo encontramos en el Monasterio de Santa María de Carracedo, una antigua abadía fundada en el siglo X y perteneciente a las órdenes benedictina y, posteriormente, cisterciense.

El monumento actual es una mezcla de diversos estilos, con elementos románicos, cistercienses y protogóticos, de la etapa comprendida entre los siglos XII y XIII. En la actualidad, es sede tanto del Museo del Císter como del Monacato berciano, que depende del Instituto Leonés de Cultura.

Monasterio de Santa María de Carracedo, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que el cenobio fue fundado aproximadamente en el año 990 por Bermudo II, rey de León, con la firme intención de brindar refugio a monjes huidos de las incursiones y conquistas por parte de Almanzor en tierras leonesas. Así pues, el monarca donó unos terrenos de Carracedo a los monjes benedictinos para que pudieran edificar un monasterio, bajo la advocación de San Salvador.

Años después, concretamente en 997, este Monasterio corrió la misma suerte que otros tantos ubicados en la provincia, y es que fueron destruidos por Almanzor durante la gran aceifa que tenía como intención arrasar Santiago de Compostela. Al quedar en ruinas, el monasterio no pudo acoger los restos de Bermudo II tras su muerte en 999, tal y como él había dispuesto en su testamento.

Monasterio de Carracedo | Imagen de Zarateman, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Después de siglos de abandono, en 1138, la infanta-reina Sancha Raimúndez, hermana de Alfonso VII, se propuso restaurar este monasterio, haciendo venir para ese objetivo a los monjes del cercano monasterio de Santa María de Valverde. Después de vivir allí durante larguísimas temporadas, Sancha Raimúndez optó por convertir este monasterio en Palacio Real. Es por eso que, después de numerosos privilegios y hasta de donaciones de concesión regia, San Salvador fue prosperando hasta tal punto que se convirtió en una abadía con autoridad jurisdiccional sobre una decena de monasterios benedictinos.

En 1203, esta edificación pasó a manos de la Orden del Císter. Además, cambió de advocación, pasando a ser conocida como Monasterio de Santa María de Carracedo. Es importante tener en cuenta que, en el siglo XIV, este monasterio pasó por una crisis espiritual y material, que quedó atrás en 1505 tras la adhesión a la Congregación Cisterciense de Castilla.

En la primera mitad del siglo XIX comenzaron las obras para proceder a su ampliación, pero todo se vio paralizado como consecuencia del estallido de la Guerra de la Independencia en 1808. Debido a la histórica Desamortización de 1835, el Monasterio entró en una etapa de abandono y ruina, que no se detuvo hasta 1988, cuando la Diputación Provincial de León procedió a la restauración y consolidación de las partes de la construcción que seguían en pie. Una labor que finalizó en 1991. No podemos dejar de mencionar que, en 1929, fue declarado Monumento histórico-artístico nacional y, además, también fue catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).