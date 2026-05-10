Estas son las islas más populares de Escandinavia

Cuando pensamos en islas europeas tenemos a pensar en las más grandes, empezando por las británicas, y por supuesto en las islas griegas porque se cuentan por miles además de ser paradisíacas pero lo cierto es que si queremos visitar los países europeos con más islas, aunque ciertamente algunas de ellas son solo islotes, tenemos que viajar a Escandinavia y es que Noruega, Suecia y Finlandia no cuentan sus islas por miles sino por cientos de miles.

Es en invierno cuando más miramos a los países nórdicos porque es entonces cuando podemos disfrutar de su nieve y sus auroras boreales, por eso pensamos menos en sus islas pero, cuando llega la primavera, las islas escandinavas se convierten en destinos turísticos de primer nivel aunque, ciertamente, tienen más fama como tales entre los ciudadanos escandinavos que en el resto de europeos y por eso hoy queremos recomendarte algunas de las islas escandinavas más populares cuando llega el buen tiempo primaveral y veraniego.

Gotland, la isla más grande de Suecia

Gotland | Pixabay

Gotland es, sin duda, la isla más famosa de Suecia y no solo por sus playas, acantilados y pueblos con encanto, también por Visby, una ciudad medieval magníficamente conservada que es, además, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO; es una isla perfecta para pasar en ella varios días recorriéndola y disfrutando de su belleza.

Aunque Gotland es la más famosa, hay otra isla báltica sueca que también es muy popular entre los habitantes de aquel país en verano, es Öland: está conectada a la tierra continental a través de un puente y es famosa por sus molinos de viento, sus castillos y su impresionante naturaleza.

Archipiélago de Estocolmo

Vaxholm | Pixabay

El archipiélago de Estocolmo está formado por miles de islas aunque pocas de ellas están habitadas ¿las más visitadas? Son probablemente estas tres: Vaxholm es el destino más clásico para quienes hacen, desde Estocolmo, alguna excursión a sus islas porque se llega fácilmente en ferry; Sandhamn también es muy popular por sus casas de madera, sus playas y su ambiente náutico; y Uta es similar a Sandhamn pero más tranquila (recibe menos visitantes), es ideal para quienes buscan disfrutar del senderismo o rutas en bicicleta en un entorno natural nórdico.

Archipiélago de Aland, en Finlandia

Islas de Aland | Pixabay

La región autónoma de Aland, que está ubicada entre Suecia y Finlandia, cuenta con más de 6.000 islas y es un destino perfecto para quienes buscan tranquilidad y a la vez disfrutar del turismo activo, aquí se pueden recorrer rutas senderistas en las diferentes islas, también rutas en bicicleta y practicar el kayak en sus lagos; además está permitido acampar, lo que convierte al archipiélago de Aland en el más recomendado para bohemios y amantes de la vida al aire libre.

Archipiélago de Lofoten, en Noruega

Reine | Pixabay

Es imposible hablar de islas escandinavas, en cualquier época del año, y no incluir el archipiélago de Lofoten aunque esté ubicado en un lugar tan extremo (está por encima del círculo polar ártico); este archipiélago es famoso por sus pueblos pesqueros tradicionales, por su luz ártica que en verano permite gozar del sol de medianoche, por sus fiordos, sus plaza de arena blanca, sus montañas abruptas y también por los puentes que unen varias de sus islas. ¿Las islas más importantes? Austvagoya, Vestvagoya, Flakstadoya y Moskenesoya; ¿los pueblos imperdibles? El primero de todos ellos, sin duda, Reine pero también Henningsvaer y A i Lofoten.