Alquiler de barcos en verano: destinos más demandados, precios y consejos para tu primera experiencia en 2026

Cada vez son más las personas que deciden alquilar un barco con su pareja, amigos o familia para vivir una experiencia diferente en verano, pero... ¿qué hay que saber previamente para hacerlo? En Viajestic hemos querido hablar con Click & Boat, plataforma de alquiler de embarcaciones, para resolver todas tus dudas.

Amigos en un barco en Ibiza | iStock

A la hora de elegir, factores como la experiencia previa, el tipo de embarcación o si se navega con patrón influyen en una decisión cada vez más popular entre quienes buscan combinar turismo y mar. ¡Te contamos todo lo que deberías saber!

¿Cuáles son las zonas de España más demandadas para alquilar un barco?

Los cinco destinos con mayor demanda en España son Valencia, Mallorca, Cataluña, Ibiza y Andalucía. En los últimos años han emergido con fuerza dos zonas que antes eran secundarias: Murcia y Galicia, que se están consolidando como alternativas reales al Mediterráneo más saturado.

¿Qué diferencia hay entre alquilar con patrón o sin patrón?

Alquilar sin patrón requiere titulación náutica propia: el arrendatario lleva el barco. Con patrón, incluye un marinero profesional a bordo que se encarga de la navegación, lo que permite disfrutar de la experiencia sin ningún conocimiento previo. Es la opción que ha abierto el sector a perfiles que nunca habían navegado, y cada vez tiene más peso dentro de la plataforma.

Amigos en un barco | iStock

¿Qué destinos recomendarían para una primera experiencia en barco?

Para una primera experiencia, lo más importante es elegir aguas tranquilas y un destino con buena infraestructura náutica. Mallorca, la Costa Brava y la bahía de Valencia son opciones muy sólidas. Para quien prefiere menos tráfico marítimo, el Mar Menor o las Rías Baixas son ideales para iniciarse con más calma.

¿Qué tipo de rutas o travesías son más populares en verano?

En verano dominan las rutas de cabotaje en archipiélagos, con Baleares a la cabeza, itinerarios entre Palma, Formentera, Ibiza y Cabrera son los más buscados. En el Mediterráneo peninsular destacan las rutas entre calas en la Costa Brava y el Cabo de Gata. Y en el Atlántico, las Rías Baixas y las Islas Atlánticas de Galicia ganan cada año más presencia.

¿Qué tipo de embarcaciones son las más recomendadas para familias, parejas o grupos?

Familias con niños: catamarán, por su estabilidad y espacio en cubierta.

catamarán, por su estabilidad y espacio en cubierta. Parejas: velero para una experiencia más inmersiva, motorboat si buscan más movilidad en jornada de un día.

velero para una experiencia más inmersiva, motorboat si buscan más movilidad en jornada de un día. Grupos de amigos: catamarán o motorboat de mayor eslora, según si quieren navegar o fondear y bañarse.

[[h2:¿Qué incluye normalmente el alquiler (combustible, equipo, seguros…)?]]

En general el alquiler incluye el uso de la embarcación, el seguro de responsabilidad civil y el equipo de seguridad obligatorio. El resto depende de cada propietario y/o capitán. En la mayoría de los casos hay material acuático (aletas, gafas etc) y también para hacer actividades como paddle surf, etc. dependiendo del material que tenga cada uno. También se incluyen pequeños detallitos como un aperitivo y algo de comida y muchas veces también se ofrecen opciones como parar a un restaurante que esté en un puerto o en el mar, o servicios a domicilio.