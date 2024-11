Estos son los secretos mejor guardados de Costa Rica

Costa Rica es el país del turismo sostenible por excelencia y es que su naturaleza es tan espectacular que su perfecta conservación tenía que ser, por fuerza, una obligación; es un país pequeño pero de una belleza imponente de su costa caribeña. la del Pacífico pasando por un interior rico a rabiar y, aunque es verdad que hace ya unos años que despunta como destino turístico, no es menos cierto que sigue guardando secretos ¿quieres descubrir la Costa Rica desconocida? Entonces síguenos porque vamos a llevarte más allá de las populares y paradisíacas playas costarricenses.

Montezuma | Imagen cortesía de Turismo de Costa Rica

Montezuma en el Pacífico y Manzanillo en El Caribe

Montezuma es un pueblo mágico de la península de Nicoya y Manzanillo uno paradisíaco de la costa caribeña; el primero es bohemio y tranquilo, la antítesis del turismo de masas y en sus cercanías se puede gozar de playas vírgenes como la Isla Tortuga y de una cascada de escándalo; el segundo por su parte es la epítome del lujo paradisíaco con sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, forma parte del Parque Nacional Cahuita y es un lugar poco concurrido, perfecto para disfrutar del esnorquel en sus zonas de arrecife de coral.

Parque Nacional Chirripó | Imagen cortesía de Turismo de Costa Rica

San Gerardo de Dota para avituristas y el Parque Nacional Chirripó para senderistas y aventureros

Lo más espectacular de San Gerardo de Dota no es el pueblo en sí sino los bosques que lo rodean porque es ahí donde las aves viven plácidamente y justamente por eso es también un lugar que un amante del aviturismo no puede dejar de visitar en Costa Rica; aquí es fácil ver al quetzal, todo un símbolo del país y, mientras lo buscas, disfrutarás recorriendo senderos y descubriendo cascadas… Claro que si lo que quieres es disfrutar del senderismo plenamente e incluso del turismo de aventura el Parque Nacional Chirripó cabe que te atraiga más; sus rutas no reciben tantos turistas como otras rutas senderistas de Costa Rica, de ahí que lo incluyamos entre los secretos mejor guardados del país, además aquí está el punto más alto de Costa Rica y es posible llegar hasta la cima para disfrutar de unas vistas de escándalo.

Pacuare | Imagen cortesía de Turismo de Costa Rica

Turrialba y Pacuare para amantes del turismo activo

El interior de Costa Rica tiene también mucho encanto y lo podemos descubrir en lugares como Turrialba donde se puede visitar un volcán o hacer rating en el río Pacuare, un río que ha sido destacado como uno de los mejores del mundo para disfrutar del rafting en aguas bravas; además cerca de Turrialba está el Monumento Nacional Guayabo que es uno de los sitios arqueológicos más importantes del país, sino el que más; allí descubrirás imponentes estructuras precolombinas que demuestran que ya aquellas antiguas civilizaciones sabían algo de ingeniería.