5 escapadas perfectas con la que disfrutar de la primavera en España

Este 2025, la primavera ha entrado de manera oficial en el hemisferio norte el 20 de marzo. Es cierto que en la mayoría del territorio peninsular de España lleva varias semanas con intentas precipitaciones y un tiempo que no acompaña a una escapada. Pero esta situación no durará para siempre y esta época del año ofrece planes que merece la pena no desaprovechar.

Recientemente te recopilamos 10 jardines espectaculares en España perfectos para ver en primavera. Pero si aún no sabes dónde escaparte durante estos meses y disfrutar de los olores y colores tan característicos de este periodo, lee a continuación los destinos con los que pasar un fin de semana ideal.

Córdoba

Foto de un patio de Córdoba | iStock

Córdoba es un destino con el que acertar siempre en estas fechas. Antes del sofocante calor que le llegue en verano, la ciudad andaluza es perfecta para verla en primavera y recorrer sus calles.

Lugares como su judería, el Patio de los Naranjos y el Alcázar o el río Guadalquivir lucen más bonitos que en otra épocas del año. Además, en mayo se celebra la Fiesta de los Patios y los turistas se embriagan con el aroma de las flores, creando un espectáculo único al que hay que sumar su Semana Santa en abril. Junto a ella, otras ciudades andaluzas perfectas en primavera son Sevilla o Granada.

Cáceres y el Valle del Jerte

Garganta de los Infiernos (Cáceres) | Imagen de Jesusccastillo en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Cáceres es otra ciudad que se antoja imprescindible en primavera una vez superadas las bajas temperaturas del invierno y antes del verano. Al igual que Córdoba, la ciudad extremeña es una de las 15 declaradas Patrimonio de la Humanidad en España gracias a su complejo arquitectónico.

Junto a ello, también tienes en la provincia una opción más acorde para los amantes de la naturaleza como visitar el Valle del Jerte que cada año atrae cada año a miles de turistas entre otras cosas por el espectáculo de la floración del cerezo.

Menorca

Cala Pregonda. Menorca | De Jle1bat - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14715270

La isla de Menorca es un sitio inmejorable para aquellos que buscan tranquilidad y disfrutar de sus paisajes espectaculares.

Desde opciones como sus idílicas calas, practicar senderismo por el Camí de Cavalls o explorar sus pintorescos pueblos, en Menorca también podrás deleitarte con su gastronomía antes de las aglomeraciones de verano.

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Ordesa y Monte Perdido | Pixabay

Tras el deshielo, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es uno de los lugares más impresionantes de España. Los senderos de montaña ofrecen vistas espectaculares de las cumbres nevadas y los valles verdes. Asimismo, sus ríos se llenan de agua, los árboles recuperan sus hojas y las flores vuelven a brotar.

Desde pueblos como Aínsa, Torla y Broto podrás experimentar la belleza de esta región con propuestas como el Cañón de Añisclo, los valles de Ordesa y Pineta o los miradores de Revilla.

Girona

Girona | Imagen cortesía de Turismo de Costa Brava y Pirineos

Como cada año, Girona celebra su Temps de Flors, una fiesta que no defraudará en su 70 edición del 10 al 18 de mayo. Sus principales calles, los patios y rincones de la ciudad se transforman en coloridos jardines.

Junto a ello, Girona dispone de una cantidad de edificios históricos como su catedral, basílicas, murallas, monasterios, baños árabes o museos de lo más interesantes. Cadaqués, Port de la Selva, Llançà, Castellón de Ampurias, Empuriabrava, Tamariu o Begur son, además, pueblos que merece la pena visitar.