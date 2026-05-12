Iglesia de la Encarnación de Montefrío: ¿sabías que se inspiraron en el Panteón de Agripa de Roma para su diseño?

Viajamos a la provincia de Granada, concretamente hasta el pueblo blanco de Montefrío. Allí nos topamos con un gran número de monumentos y construcciones verdaderamente espectaculares, como es el caso de la Iglesia de la Encarnación, situada en el mismo centro del municipio. Hay que tener en cuenta que está considerada como una de las obras maestras del neoclasicismo español. Pero no todo queda ahí, puesto que también es uno de los grandes exponentes arquitectónicos de la Ilustración en Andalucía.

Iglesia de la Encarnación de Montefrío, a través de su historia

Fue construida entre 1786 y 1802 gracias a los fondos de la Cuarta Decimal. En cuanto al diseño, se le atribuye a Ventura Rodríguez, aunque realmente fue Domingo Lois de Monteagudo quien trazó las directrices iniciales. Después de su muerte en 1785, la dirección técnica cayó en manos de Francisco Aguado, aunque Francisco Quintillán, sobrino de Lois, trabajó como aparejador y fue él quien realmente asumió el liderazgo de estas obras.

Cabe destacar que, para esta Iglesia, sirvió de inspiración el Panteón de Agripa de Roma. Además, presenta una planta circular perfecta, perfectamente flanqueada por dos cuerpos rectangulares: uno de ellos alberga el altar mayor, la sacristía y una sala auxiliar, mientras que el otro contiene la portada principal desde la que se accede al coro a través de unas escaleras laterales.

En cuanto a su bóveda, que tiene unos 30 metros de altura, es considerada como una auténtica maravilla de la ingeniería. Es más, hay que mencionar que, dentro de ella, podría inscribirse una circunferencia de igual diámetro, lo que proporciona a la Iglesia de la Encarnación una acústica verdaderamente excepcional. ¡Es sencillamente impresionante!

Iglesia de la Encarnación en Montefrío (Granada) | Imagen de 24209375N, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Iglesia de la Encarnación de Montefrío, a través de sus características

Para su construcción, se utilizó piedra de sillería extraída de canteras locales. Además, se eleva hasta los 15 metros en su cuerpo principal y está perfectamente coronado por una cornisa con balconada. Pero no todo queda ahí, puesto que son otros 15 metros hasta lo más alto de la cúpula. Cabe destacar que, desde el coro, una pasarela superior permite apreciar esta estructura desde una perspectiva verdaderamente sorprendente.

En cuanto a su interior, aunque cuenta con una decoración sencilla, la Iglesia de la Encarnación de Montefrío alberga capillas, nichos, retablos y diversas esculturas. Entre sus tesoros, destaca especialmente la imagen de la Virgen de los Remedios que, como curiosidad, sostiene al Niño con el brazo derecho, algo que supone una excepción en la iconografía tradicional.

En su conjunto, esta Iglesia situada en Montefrío, llamada popularmente ‘La Redonda’, está considerada como una de las mejores edificaciones de la Ilustración española. Pero no solamente eso, sino que también es todo un símbolo de la transformación cultural que este movimiento cultural del siglo XVIII trajo consigo. Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a esta zona de Granada, no dejes pasar la oportunidad de ver la Iglesia de la Encarnación. Estamos completamente seguros de que no te dejará indiferente.