Rollo de Peñaranda de Duero: el motivo por el que sus escudos apenas se aprecian

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la provincia de Burgos, concretamente hasta el municipio de Peñaranda de Duero. Como no podía ser de otra manera, allí encontramos un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares, como es el caso del Rollo. Se trata de un rollo jurisdiccional de estilo gótico que, a principios de marzo de 1931, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento.

Rollo de Peñaranda de Duero, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que se trata de un pilar fasciculado de estilo gótico-isabelino que fue tallado en la segunda mitad del siglo XV, a buen seguro, por Simón de Colonia. Se trata de todo un emblema no solamente de poder, sino también de justicia y riqueza. Es por eso que este Rollo, inevitablemente, aunaba tanto el poderío como la riqueza de los condes de Miranda, cuya villa de Peñaranda era la sede de su “dominio señorial”.

Hay que destacar que el decreto de Abolición de señoríos que se aprobó en las Cortes de Cádiz en 1811 exigía a los poderes locales que destruyeran todo elemento o símbolo que señalizara la existencia de esos privilegios señoriales. A pesar de todo, en Peñaranda del Duero, al igual que en otros lugares, lograron mantener en pie el Rollo a cambio de eliminar otros símbolos. De esta forma, se destruyó el anclaje de los pendones, se cortaron las cabezas de los leones y hasta se picaron los escudos.

Pero no todo queda ahí, puesto que también se tronchó el remate final del Rollo por una veleta de acero que no tenía ningún tipo de valor ornamental. Es importante destacar que estaba situado frente a la puerta de la villa, concretamente al inicio de la Carretera de la Vid. A pesar de todo, en 1963, se tomó la decisión de trasladarla al interior de la plaza mayor de Peñaranda del Duero por pura protección y monumentalidad.

Rollo de Peñaranda de Duero | Imagen de MottaW, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Rollo de Peñaranda de Duero, a través de sus características

Se encuentra situado en la plaza de la villa junto a la colegiata. En él se pueden observar escudos y emblemas heráldicos de los Condes de Miranda y la Casa de Montijo que apenas se aprecian, por el motivo anteriormente mencionado. El conjunto se apoya sobre cinco imponentes gradas de piedra, cuyo basamento de sillería completa su trazado.

No podemos dejar de mencionar que este rollo que podemos encontrar en Peñaranda de Duero está relacionado con otro de iguales características y de similar periodo artístico. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al rollo de Ocaña, situado en la provincia de Toledo. Sin duda, en la actualidad, este monumento se ha convertido en uno de los más sorprendentes y curiosos de los tantos que podemos encontrar en esta villa. ¡Y no es para menos!