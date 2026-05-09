Castillo de Medinaceli: ¿sabías que es utilizado como cementerio de la villa?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la provincia de Soria, concretamente hasta la localidad de Medinaceli. Allí podemos encontrarnos con un gran número de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente sorprendentes, a la par que espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos en su castillo, una fortaleza medieval absolutamente impresionante.

Castillo de Medinaceli, a través de su historia

Castillo de Medinaceli | Imagen de LBM1948, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Para comenzar, debemos tener en cuenta que Medinaceli está localizada en el extremo sur de la provincia de Soria, en un enclave elevado y en un cruce de caminos que fue muy importante desde época prerromana. Además, hay que destacar que el nombre árabe hace latente la importancia que tuvo este lugar para los musulmanes, que lo defendieron tras la caída de Toledo en manos cristianas. Es más, fue aquí donde murió Almanzor.

Por si fuera poco, Enrique II de Trastámara decidió dar esta localidad en señorío a Bernardo de Foix, casado con Isabel de la Cerda. Fueron sus descendientes los que adoptaron el apellido de la Cerda, como es el caso de Luis de la Cerda, que fue elevado a rango de duque de Medinaceli por los Reyes Católicos en 1479. Fue él quien llevó a cabo diversas reformas de la villa, así como la construcción del Palacio Ducal. De hecho, los duques de Medinaceli residieron en el castillo antes de que se erigiese el palacio.

Castillo de Medinaceli, a través de sus características

Torreón del castillo de Medinaceli | Imagen de M.Peinado de Alcalá de Henares, España, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Es importante tener en cuenta que el castillo se construye en el extremo occidental de la muralla romana y fue reconstruido sobre la primitiva alcazaba árabe del barrio viejo de la que únicamente perduran las caballerizas subterráneas. Además, fue construido en sillería, cuenta con una planta cuadrada con torreones circulares en tres de sus esquinas y, además, una torre del homenaje de planta rectangular que está desmochada en la actualidad.

Lejos de que todo quede ahí, hay que mencionar que los potentes lienzos son ciegos y que únicamente se abre la puerta de acceso, que cuenta con imponentes dovelas. En la actualidad, este Castillo de Medinaceli es utilizado como cementerio de la villa, por lo que se convierte en uno de los camposantos más impresionantes de nuestro país.

Por ese mismo motivo, si estás pensando en poner rumbo a Medinaceli, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta su Castillo, puesto que estamos convencidos de que te dejará completamente sin palabras. Eso sí, recuerda que en su interior está situado el cementerio del municipio soriano, por lo que debes hacerlo con respeto, especialmente si accedes a esta fortaleza.

Además, te recomendamos que visites otros tantos edificios y monumentos, como son el Arco Romano, su Plaza Mayor o, incluso, el Palacio del Marqués de Casablanca. Estamos seguros de que tu visita a esta villa te sorprenderá tanto que tendrás ganas de repetir. ¡No tenemos la más mínima duda!