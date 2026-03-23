La Comarca De la Vera empieza a florecer en marzo

La razón principal por la que la primavera llega antes a la Comarca de la Vera es climática, aquí el clima es templado y húmedo, influido por la ladera sur de la Sierra de Gredos; la primavera empieza antes de que llegue oficialmente en marzo (ya mismo) y se prolonga hasta bien entrado el mes de mayo.

La Comarca de la Vera comienza a florecer a finales de febrero, a principios de marzo los paisajes son muy verdes tanto por las lluvias como por el deshielo de la Sierra de Gredos y, de mediados de marzo en adelante, se produce la gran floración y se llenan de agua las gargantas y cascadas regalándonos imágenes realmente espectaculares.

A estas alturas del año en la Comarca de la Vera ya han florecido los almendros, los ciruelos silvestres y las mimosas, también las primeras jaras blancas; ahora llega el turno de los cerezos (aunque florecen en mucha mayor cantidad en el vecino Valle del Jerte), de los durillos, los rosales silvestres y las escobas amarillas.

Pimientos (para pimentón). | Imagen de Cortex pb, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ya en abril florecen los jarales, las retamas, los castaños y las orquídeas silvestres tanto en los prados como en las dehesas y en mayo llega el momento del brezo, el cantueso, los madroños y de los frutales ya con fruto. Eso en cuanto a la floración pero en la Comarca de la Vera en primavera hay otra visita imperdible que tiene que ver más con el agua que con las flores.

Se trata de las gargantas, cascadas y piscinas naturales de la zona porque el caudal, gracias al deshielo, es el más alto del año; entre los lugares más espectaculares están la Garganta de Cuartos y la de Jaranda además de la Chorrera de la Desesperá.

Si te animas a visitar la Comarca de la Vera en primavera hay algunos eventos y fiesta que te gustará conocer: la Semana Santa de Jaraíz De la Vera (que es además la Capital Mundial del Pimentón), Barandilla De la Vera o Cuacos de Yuste y entre los eventos gastronómicos destaca, como no podía ser de otro modo, todos los que giran alrededor del Pimentón de la Vera (el Pimentón Fest de Jarandilla es de los más populares).