Fiesta gastronómica del cordero y el pimentón De la Vera

Coria es Ciudad Gastronómica Extremeña en 2025 y eso, en Semana Santa, es una locura porque a las tradiciones propias de estos días, que son días de fervor, pasión y recogimiento, se añade el buen sabor de boca; confluyen en Coria las tradiciones religiosas con las culturales, en particular las gastronómicas y el resultado es que esta localidad extremeña se convierte en un destino ideal para estos días de asueto, descanso y disfrute.

¿Y cómo y dónde se come esta Semana Santa de Cordero de Extremadura y Pimentón De la Vera? En Coria, ya lo hemos dicho, pero vamos a daros más detalles: del 11 al 13 de abril es el momento de las ‘Raciones’, los días 12 y 13 de abril toca el ‘Menú Fin de Semana’ y del 14 al 20 de abril es el momento de la ‘Carta’; ¿en qué se traduce todo esto? En platos únicos de cordero y pimentón de la Vera que se multiplican según pasan los días y que se sirven en una quincena de establecimientos hoteleros de la ciudad.

Cordero de Extremadura | Imagena cortesía de Turismo de Coria

El cordero de Extremadura no goza de Indicación Geográfica Protegida (IGP) por nada sino por su ternura, su poca grasa, su aroma, su bouquet, su jugosidad… (y, por qué no decirlo, por la maestría de los chefs extremeños a la hora de preparar este manjar); pero si a esta delicia carnívora le añadimos lo sabores y aromas del pimentón De la Vera, tanto el dulce como el picado o incluso el agridulce, la experiencia gastronómica roza lo inenarrable y es que del pimentón De la Vera, de procedencia muy limitada (La Vera, Campo Arañuelo, Valle del Ambroz y Valle del Alagón), se seca al humo de encina y condensa unos matices tanto aromáticos como sápidos únicos.

Y no creas que este festival religioso por una parte y gastronómico por la otra es lo único que te llevará a Coria a lo largo del mes de abril, tenemos algún que otro motivo más para viajar a esta localidad extremeña en las próximas semanas: por una parte la celebración de Coria Sabor de Primavera, con eventos que comenzaron el pasado 5 de abril y que no terminarán hasta el próximo día 27 ¿y qué tipo de eventos? Los hay para todos los gustos: naturales, botánicos, ornitológicos, culturales, deportivos, astronómicos y, por supuesto, gastronómicos; ¿eres más de correr que de comer? (O de correr para quemar lo comido…) En ese caso apunta una cita (aunque no es apta para todos los públicos, hay que estar en forma): se trata del Triatlón Ciudad de Coria que se celebra el 27 de abril, son 75’ metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 a pie.

Pimentón de la Vera | Imagen de Cortex pb - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49749481

En realidad sobran los motivos para viajar a Coria en cualquier momento del año pero en abril… se nos amontonan las razones.