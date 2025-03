5 pueblos del Valle del Jerte perfectos para disfrutar de los cerezos en flor

Todavía no sabemos cuándo florecerán los cerezos este año en el Valle del Jerte, sabemos que no será antes de mediados de marzo y sí antes de mediados de abril pero por el momento no se puede hacer una predicción más certera porque los brotes están todavía muy cerrados; lo bueno es que, al ser un destino cercano, no es necesario planificar el viaje con gran antelación, eso sí, lo mejor es que tengas claro de antemano dónde vas a ir para que, en cuanto tengas noticia del inicio de la floración, estés listo para salir rumbo al Valle del Jerte a disfrutarla.

Los pueblos del Valle del Jerte rondan, como te decíamos, la docena y se organizan rutas recorriéndolos prácticamente todos para disfrutar de la floración de sus cerezos; los más grandes de esos pueblos son Cabezuela del Valle y Navaconcejo, son de hecho los únicos que superan los 2000 habitantes y Cabezuela del Valle goza a demás de cierta fama por su casco histórico con casas de entramado de madera y también porque aquí está el Museo de la Cereza; mientras que Rebollar es el más pequeño al ser el único que no llega a los 300 habitantes (apenas supera los 200). Pero no vamos recomendarte los pueblos del Valle del Jerte por su tamaño sino por la floración de sus cerezos:

Flores del cerezo en el Valle del Jerte | Imagen de Frobles - Fotografía propia, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1878787

Nuestra primera recomendación es El Torno porque este pueblo no es conocido como el mirador del Valle del Jerte por casualidad sino porque ofrece vistas realmente espectaculares del valle en flor; otros pueblos que se jactan de ofrecer vistas de escándalo del Valle del Jerte en Flor son Tornavacas, que es además uno de los primeros en ver florecer sus cerezos, y Cabrero.

Completamos nuestro quinteto con Navaconcejo porque, a orillas del río Jerte y rodeado de cerezos, nos permite recorrer una senda natural disfrutando de los cerezos en flor desde cerca; y con Jerte, probablemente el pueblo más emblemático del valle y desde el que parte diferentes rutas de senderismo para gozar de su belleza, una belleza que se vuelve imponente, aunque efímera, cuando florecen los cerezos.