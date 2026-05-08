La playa de Alicante que tiene bandera azul de forma ininterrumpida desde 1987

Esta semana se ha conocido el nuevo listado de banderas azules, un reconocimiento otorgado por la ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor), donde España se consolida como líder mundial y bate su propio récord con un total de 794 banderas.

La región de España con más banderas azules es, un año más, la Comunidad Valenciana, con un total de 151 playas abanderadas, donde destaca Alicante con 95 playas galardonadas.

El mapa con las playas con bandera azul de España 2026 | Mapa creado por Ep Data en Google

Pero lo más curioso de esto es que algunas de las playas de Alicante tienen bandera azul de forma ininterrumpida desde el inicio del programa, es decir, desde el año 1987.

Solo un selecto grupo de playas en el mundo ha logrado mantener este distintivo de calidad de forma ininterrumpida. En España, son 7 las playas que han ondeado la bandera azul cada año sin excepción durante casi cuatro décadas.

La mayoría de estas playas se encuentran en la Comunidad Valenciana, destacando por su gestión constante en calidad de agua, seguridad y servicios:

Playa de San Juan (Alicante).

Playa de la Fossa (Calpe, Alicante).

Playa Carrer la Mar (El Campello, Alicante).

Playa de El Carregador (Alcalá de Xivert, Castellón).

Playa de Sant Antoni (Cullera, Valencia).

Playa Nord (Gandía, Valencia).

Playa de Bastiagueiro (Oleiros, A Coruña).

La Playa de San Juan, en Alicante

Una de las playas más famosas de estas 7 que hemos mencionado es la Playa de San Juan, que recibe miles de bañistas cada año. Es el emblema turístico de Alicante y no solo destaca por su belleza, sino por su excelencia mantenida durante décadas.

Playa de San Juan, en Alicante | iStock

Aunque se llama así, es en realidad un barrio residencial de la ciudad de Alicante, situado a unos 7 km del centro. Es un arenal de 6 kilómetros de longitud que se extiende ininterrumpidamente hasta el municipio de El Campello (donde pasa a llamarse Playa de Muchavista).

Su arena es fina y dorada, y sus aguas suelen ser muy tranquilas y cristalinas, ideales para familias. Cuenta con una anchura media de 85 metros, por lo que es difícil sentir agobio incluso en pleno verano. Además, tiene áreas para vóley playa, porterías de fútbol, aparatos de calistenia y zonas reservadas para deportes náuticos como windsurf o paddle surf. Su paseo marítimo (Avenida de Niza) está repleto de restaurantes donde probar el auténtico arroz alicantino y chiringuitos abiertos en verano.