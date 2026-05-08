El monumento de España que estuvo a punto de ser una de las 7 Maravillas del Mundo Moderno

Las 7 Maravillas del Mundo Moderno son Chichén Itzá (México), Cristo Redentor (Brasil), Machu Picchu (Perú), Petra (Jordania), La Gran Muralla China (China), El Coliseo de Roma (Italia) y el Taj Mahal (India) y fueron elegidas en una votación mundial organizada en 2007 por el cineasta suizo Bernard Weber.

El objetivo de esta votación era "actualizar" la lista clásica de las siete maravillas de la antigüedad, ya que solo la Gran Pirámide de Giza sigue en pie hoy en día, por lo que fue nombrada Maravilla Honorífica en el concurso moderno.

Pero... ¿sabías que un monumento español estuvo a punto de entrar en la lista y se quedo a las puertas de ser una de las 7 maravillas del mundo moderno? Se trata de La Alhambra de Granada que, aunque finalmente no fue elegida, tuvo un papel destacado durante todo el proceso de selección, siendo una de las más votadas.

Alhambra de Granada | iStock

Aunque la organización del concurso no publicó una clasificación numérica exacta de los puestos del 8 al 21 una vez elegidas las ganadoras, La Alhambra fue el único monumento español que logró entrar en la fase final de los 21 candidatos oficiales de entre cientos de propuestas iniciales.

Al no ser seleccionada, la Alhambra pasó a ser considerada una de las "finalistas", estatus que comparte con otros iconos mundiales como la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad o la Acrópolis de Atenas.

La Alhambra de Granada | EFE/ Miguel Ángel Molina

Antes de reducir la lista a los 21 finalistas, hubo una selección de 77 semifinalistas donde España tuvo una presencia más amplia. Entre ellos destacaron: La Sagrada Familia de Barcelona, la Mezquita de Córdoba y el Museo Guggenheim de Bilbao.

Durante el concurso se emitieron más de 100 millones de votos a través de internet y SMS de todo el mundo y los ganadores se anunciaron el 7 de julio de 2007 (07/07/07) en una gala espectacular en el Estadio de la Luz en Lisboa. Como dato curioso, solo podían participar monumentos construidos por el hombre hasta el año 2000 que estuvieran en un estado aceptable de conservación.