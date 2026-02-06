Almendros en flor en España 2026: fechas y mejores lugares para verlos

La floración de los almendros en España es uno de los primeros espectáculos naturales del año y marca el inicio de la primavera con paisajes teñidos de blanco y rosa. En 2026, este fenómeno se puede disfrutar desde finales de enero hasta bien entrado marzo en varios rincones del país, desde la península hasta las islas, atrayendo a amantes de la naturaleza y la fotografía.

La temporada de almendros en flor en España suele comenzar a partir de finales de enero, extendiéndose principalmente durante todo febrero y, en algunos casos, hasta principios de marzo, dependiendo de las condiciones climáticas de cada año. El invierno suave de 2026 ha favorecido que muchos árboles florezcan temprano, ofreciendo un despliegue de flores blancas y rosadas que heredan la llegada de la estación cálida.

Entre los destinos más destacados para ver este fenómeno están diversos puntos repartidos por toda España:

Islas Canarias (Tenerife y La Palma)

En lugares como Santiago del Teide (Tenerife) los almendros florecen ya desde mediados de enero hasta mediados de febrero, siendo de los primeros en todo el país. En La Palma (Puntagorda) también se celebra la floración entre finales de enero y principios de febrero con festivales tradicionales que atraen a visitantes cada año.

Andalucía

En la Axarquía malagueña y en interior de Almería, los campos de almendros se llenan de flores desde finales de enero hasta febrero, ofreciendo rutas y paseos entre viñedos y colinas floridas.

Comunidad Valenciana y Alicante

Uno de los enclaves más conocidos es el Valle del Guadalest, donde los almendros cubren laderas y bancales rodeados de montañas, creando un contraste muy fotogénico. También destacan los campos del Vinalopó Medio, especialmente en municipios como Pinoso, Monóvar o Novelda, donde la floración transforma el paisaje agrícola durante varias semanas.

Almendros en flor en España | iStock

En el interior de la Marina Alta y la Marina Baixa, pueblos como Alcalalí, Benigembla o Castell de Castells se han convertido en referentes del turismo de floración. En Alcalalí, de hecho, se celebra cada año la Ruta de los Almendros en Flor, con senderos señalizados, visitas guiadas y actividades culturales que suelen concentrarse entre finales de enero y mediados de febrero.

Islas Baleares (Mallorca)

Los almendros de Mallorca suelen florecer entre finales de enero y febrero. En zonas como Puig de Randa o la ermita de Bonany, los visitantes pueden disfrutar de vistas panorámicas mientras exploran los campos en flor.

Madrid

Almendros en flor en el parque Quinta de los Molinos de Madrid | iStock

En plena ciudad, el parque Quinta de los Molinos es un punto emblemático para ver almendros en flor, con su mejor momento entre finales de febrero y los primeros días de marzo si el invierno ha sido suave.

Otras regiones interiores

Zonas del interior de Castilla-La Mancha, Extremadura o Cataluña también ofrecen paisajes floridos. En Castilla-La Mancha, la floración se concentra en zonas de Albacete y Cuenca entre mediados y finales de febrero, especialmente en áreas rurales con almendros tradicionales.

En Extremadura y Cataluña, los almendros florecen desde finales de enero hasta febrero, destacando comarcas del norte extremeño y áreas del interior de Tarragona y Lleida.

La duración de este espectáculo natural es efímera (generalmente unas dos semanas por zona) por lo que planificar las visitas según la previsión de floración es clave para no perderse el momento más espectacular. En muchos destinos se organizan rutas guiadas, actividades culturales y festivales populares alrededor de este fenómeno, haciendo de la floración de los almendros una experiencia más allá de la simple observación de flores.