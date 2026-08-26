Cinco destinos de España donde disfrutar antes que nadie de los colores del otoño

Aunque todavía quedan varias semanas para disfrutar del otoño en todo su esplendor, algunos paisajes del norte y las zonas de mayor altitud comienzan antes su transformación. El frío, las lluvias y la humedad determinarán la fecha exacta, pero estos cinco destinos suelen estar entre los primeros en cambiar de color.

Valle de Arán, Lleida

Pueblo del valle de Arán | iStock

Los bosques de hayas y robles que cubren sus montañas comienzan a llenarse de tonos dorados y rojizos desde finales de septiembre. Las rutas próximas a Arties, Bagergue o el bosque de Carlac son perfectas para contemplarlos.

Aigüestortes, Lleida

Aigüestortes, Pirineo Catalán | Pixabay

En este parque nacional, el otoño avanza desde las zonas más altas hacia los valles. El Estany de Sant Maurici y el lago Llebreta ofrecen preciosos contrastes entre los árboles amarillos, las montañas y los bosques de hoja perenne.

Selva de Irati, Navarra

Selva de Irati | De Miguel Ángel García. from Ólvega., España - Selva de Irati.Navarra., CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36261887

Uno de los hayedos-abetales más extensos de Europa se convierte cada otoño en una enorme paleta de colores. Los primeros cambios pueden aparecer a finales de septiembre, aunque normalmente alcanzan su mejor momento durante octubre.

Somiedo, Asturias

Parque Natural de Somiedo | Imagen de Tanja Freibott en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Los hayedos y robledales de Somiedo se tiñen de amarillo, naranja y rojo mientras sus prados mantienen parte del verde del verano. La ruta de los Lagos de Saliencia es una de las mejores opciones para disfrutar del paisaje.

Ordesa y Monte Perdido, Huesca

Ordesa y Monte Perdido | Pixabay

Sus bosques, cascadas y paredes de roca forman una de las imágenes más espectaculares del otoño español. Sin embargo, aquí el color suele alcanzar su máximo esplendor más tarde, entre la segunda mitad de octubre y principios de noviembre.

El calendario puede cambiar según el tiempo, por lo que es recomendable consultar imágenes recientes antes de organizar la escapada. Una bajada repentina de las temperaturas puede adelantar los colores, mientras que el viento y la lluvia pueden provocar que las hojas caigan antes.