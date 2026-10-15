El pueblo de Cáceres que se llena de color con el Otoño Mágico: barrio judío, más de 70 actividades y fiesta internacional

Hace unos días te contábamos cómo es el Valle del Ambroz en otoño. Hoy nos quedamos en su pueblo más conocido, Hervás, en el norte de Cáceres, para ver qué esconde más allá de la postal.

Un barrio hecho de madera y adoba

El Barrio Judío de Hervás fue declarado Conjunto Histórico-Artístico el 13 de febrero de 1969. La protección incluye también las iglesias de Santa María y San Juan, y la Casa de los Dávila.

Aquí vivieron unas 45 familias hasta finales del siglo XV, dedicada a oficios como zapateros, curtidores, sastres o lenceres. Hoy el barrio es un conjunto de callejuelas estrechas, con casas de entramado de madera de castaña ya dobe y balcones que se asoman sobre la calle.

Los nombres de algunas calles, como Sinagoga, Rabilero o Cofradía, recuerdan su pasado. La sinagoga original no se conserva, pero la tradición la sitúa en el número 19 de la calle Rabilero.

La postal de Hervás

El rincón más fotografiado es el puente de la Fuente Chiquita, sobre el río Ambroz. Es de un solo arco y se considera el monumento más antiguo del pueblo. Hace siglos era una de las entradas a la villa, y toma su nombre de una pequeña fuente que aún da agua.

Al cruzarlo, las fachadas con entramado de madera forman la imagen más típica del pueblo. Es también el escenario natural de Los Conversos, una representación teatral que se celebra cada verano junto al río en memoria de los judíos que tuvieron que marcharse o cambiar de religión.

Qué ver

El paseo puede empezar en la plaza de la Corredera, con su fuente de piedra del siglo XVI, y seguir hacia el Museo Pérez Comendador-Leroux. Está en la Casa de los Dávila, un palacio barroco del siglo XVIII, y reúne la obra del escultor Enrique Pérez Comendador, nacido en Hervás, y de su esposa, la pintora Magdalena Leroux.

En la parte alta, la iglesia-castillo de Santa María de Aguas Vivas ofrece las mejores vistas del barrio. Otro buen mirador es el Puente de Hierro, un antiguo puente del ferrocarril. Cerca queda el convento de los Trinitarios, con la iglesia de San Juan Bautista y su fachada barroca de color rosado. Y para quien quiera un plan distinto, el Museo de la Moto y el Coche Clásico está sobre una colina, al otro lado del río.

Lo que trae este otoño

El Otoño Mágico llega a su 29ª edición del 23 de octubre al 29 de noviembre y es Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2024. Este año tiene una novedad: Las Hurdes participa como territorio invitado, y se esperan entre 60.000 y 65.000 visitantes.

Hervás es una de las sedes, y el 14 y 15 de noviembre acoge el Día del Ambroz, con una jornada gastronómica, un desfile y más actividades en el pabellón del pueblo. Si vas esos días, el programa completo está en la web de Visit Ambroz.

La cocina local gira en torno a los embutidos, las carnes y la caldereta de cordero. Entre los platos típicos está el zorongollo, y no faltan los dulces. En otoño se suman las setas y las castañas.