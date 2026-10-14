Corbera d’Ebre, el pueblo de Tarragona que conserva las ruinas de la Guerra Civil

En el interior de la provincia de Tarragona se encuentra un pueblo que parece detenido en el tiempo. Pero en esta ocasión, no hablamos de la Edad Media, sino de un episodio de la historia más reciente y duro: la Guerra Civil. Si bien no es tan popular como otros lugares, Corberta d'Ebre sufrió las duras consecuencias de este conflicto bélico y todavía conserva el que por aquel entonces era su casco histórico. Eso sí, ahora está destruido y sirve como recuerdo y testimonio de la violencia que sufrió esta zona durante la batalla del Ebro en 1938.

Conocido como el Poble Vell de Corbera d'Ebre, el viejo casco antiguo se ha convertido en las últimas décadas en un espacio de memoria histórica en el que el visitante tiene la posibilidad de pasear entre muros derruidos, fachadas sin techo y calles que permiten imaginar cómo era la vida allí antes de que estallara la guerra.

Desde luego, no fue igual cuando terminó la batalla del Ebro, uno de los enfrentamientos más largos y decisivos de la Guerra Civil española, que se dio entre el 25 de julio y el 16 de noviembre de 1938. Durante esos meses, esta zona de Tarragona se convirtió en un escenario de intensos combates y el casco histórico de Corbera d'Ebre, situado en primera línea del frente republicano, sufrió bombardeos y ataques de artillería que destruyeron buena parte de sus edificios.

Pueblo viejo de Corbera de Ebro | Imagen de Arkaninger, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Una vez terminó la batalla, los vecinos se fueron trasladando a la parte baja de la colina en la que se ubica el pueblo, y ahí fueron desarrollando poco a poco el que es el núcleo urbano actual. Sin embargo, el llamado Poble Vell, formado por las ruinas del antiguo municipio, se ha quedado como un museo al aire libre que cualquiera puede visitar.

Al recorrer sus calles se puede ver, por ejemplo, lo que quedó en pie de la vieja iglesia de Sant Pere, una construcción barroca de finales del siglo XVIII que resistió parcialmente los estragos de la guerra. En su caso, fue restaurada posteriormente y hoy acoge actividades culturales.

En cuanto al conjunto, fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional por la Generalitat de Cataluña en el año 1992, y hoy en día es todo un símbolo de recuerdo y de defensa de la paz.

En este sentido, cabe apuntar que uno de los elementos más destacados y singulares de la visita es el Abecedario de la Libertad. Se trata de una instalación artística formada poe 28 obras que se encuentran distribuidas por diferentes rincones del Poble Vell de Corbera d'Ebre. Cada pieza usa una letra como punto de partida para reflexionar sobre la libertad, la conviviencia y el rechazo a la violencia.