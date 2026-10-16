Lugares donde el tiempo se cuenta de forma distinta

El mundo está repleto de países, ciudades, tradiciones y maneras muy diferentes de entender la vida. Un interesante conjunto de cambios que siempre despiertan la curiosidad de todo viajero. Y es que, como ya hemos comentado en varias ocasiones, ningún lugar es igual a otro. Este concepto se aplica también a la forma de medir el paso del tiempo. Pues, no todo el mundo utiliza el mismo sistema debido a cuestiones culturales, geográficas o históricas.

En esta ocasión, en Viajestic, nos ponemos manos a la obra para conocer esos lugares que miden el paso del tiempo de manera diferente a España. Y es que, lo que para nosotros puede ser lo más normal del mundo, en estos lugares es visto como una gran curiosidad. Pues, en algunos rincones del planeta, una hora no está compuesta por 60 minutos. ¿Cómo miden el tiempo? ¡Te lo contamos!

Etiopía

Etiopía | Pixabay

En Etiopía, sus habitantes completan un año tras el paso de 13 meses. Según hemos podido saber, los ciudadanos tienen 12 meses completos de 30 días. El mes número 13, conocido como Pagume, está compuesto solamente por 5 o 6 días. Pues, varía según si es un año bisiesto o no. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, va unos siete u ocho años por detrás del calendario gregoriano. Así pues, mientras nosotros estamos en 2026, ellos están en 2019. Asimismo, para ellos, el 11 de septiembre es el equivalente a Año Nuevo. Pero, en el caso de ser año bisiesto, se celebra el día 12 de septiembre.

Nepal

Nepal | Pixabay

Si el calendario de Etiopía es curioso, el de Nepal no se queda atrás. Pues, la diferencia que presenta con el calendario gregoriano es arrolladora. Así pues, el calendario de este país es conocido como Bikram Sambat y va 56 años y 8 meses por delante del gregoriano. Por lo tanto, mientras nosotros estamos en el 2026, ellos están en 2083. Pues, celebran el año nuevo a mediados de abril.

Irán y Tailandia

Tailandia | Pixabay

Si de cambios se trata, aquí se presentan cambios mayores. En Irán el paso del tiempo se rige por el calendario solar hégira, cuyo año comienza con el equinoccio de primavera, en la fiesta de Nowruz. En 2026 comenzó el año 1405 para ellos. Por otro lado, en Tailandia usan la era budista, la cual es conocida por sumar 543 años al calendario occidental. Por lo tanto, actualmente, los habitantes del país están viviendo el 2569.

Sommaroy

Sommaroy | Imagen de Harald Groven, licencia: CC BY-SA 3.0 NO, via Wikimedia Commons

La isla noruega cuenta apenas con 300 habitantes. Pero, además de ser una joya secreta de Noruega, han aprendido a medir el tiempo a su manera, sin relojes. Según se ha podido saber, sus habitantes decidieron colgar sus relojes en un puente, en 2019, con el objetivo de abolir los horarios tradicionales. Durante 69 días, en la época de verano, los habitantes de la isla disfrutan de su sol eterno. Pero los ciudadanos no se quejan, pues cada uno gestiona sus horarios como cree conveniente. Durante la época del frío invierno, no disfrutan de los rayos de sol durante 70 días completos. Por ello, el lugar es conocido por no seguir los patrones habituales del tiempo.

Otras curiosidades

Nueva Zelanda | Pixabay

Si de curiosidades del calendario se trata, lo sucedido en 2011 no te dejará indiferente. Pues, Samoa decidió pasar al otro lado de la línea internacional de cambio de fecha para alinearse con Australia y Nueva Zelanda, que son sus principales socios comerciales. Para ello, en dicho año, la gente se fue a dormir un jueves 29 de diciembre y se despertó directamente un sábado 31 de diciembre. Pues, se había eliminado el 30 de diciembre de manera directa.