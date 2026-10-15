¿Miedo a los tiburones? Estos son los lugares de Australia que conviene evitar

Una de las mayores joyas de Oceanía es, sin lugar a duda, Australia. El país es conocido mayoritariamente por sus playas paradisíacas, el surf y la vida marina. Todo ello sumado a su particular flora y fauna. Y es que, hay animales autóctonos que no dejan indiferente. Sin embargo, si pensamos en este país y en un animal, el primero que se nos viene a todos la cabeza es uno que habita en el mar. Pues, no han sido pocos los surfistas que se lo han encontrado en determinadas playas.

Efectivamente, el protagonista de esta noticia es el tiburón. Según varias investigaciones, existen más de 500 especies de tiburones conocidas. En Australia, por lo que hemos podido investigar, los más habituales son los tiburones balleneros, el tigre, el toro y el temido tiburón blanco. Y es que, si vas a este país recomendamos tener en cuenta qué playas son conocidas por el habitual avistamiento de estas criaturas. Pues, aunque la probabilidad de sufrir un ataque es muy baja, nunca viene mal ir con precaución. ¡Estos son los lugares con más incidentes por tiburones en Australia!

Tiburones | Pixabay

Nueva Gales del Sur (costa norte)

Ballina, Byron Bay y sus alrededores son algunos de los municipios que han registrado encuentros con tiburones blancos y toro durante los últimos años. Al respecto, las autoridades de la zona han instalado varios sistemas de protección para estar alerta ante cualquier avistamiento. Además, supuestamente, tienen drones que vigilan el agua.

Queensland

En zonas de estuarios y desembocaduras de ríos, como la costa de Gold Coast o Cairns, es frecuente ver al tiburón toro. Hay que tener en cuenta que esta especie es conocida por habitar en aguas poco profundas y salobres. Ademas, es de los pocos tiburones que tiene tolerancia al agua dulce. Ante ello, en Queensland, hay un programa de control con redes y líneas de anzuelos.

Australia | Pixabay

Zona Occidental

El temido tiburón blanco ha sido visto en zonas como Esperance, Margaret River y las aguas cercanas a Perth. Dada la importancia de la situación, la región tiene un sistema de alertas en tiempo real preparado para ser retransmitido en redes sociales y aplicaciones oficiales. Además, según se ha informado, hay patrullas aéreas que vigilan la zona.

Zona Meridional

La península de Eyre y Port Lincoln no quedan exentas de la presencia de tiburones. Sus aguas son muy habituales para el buceo en jaula, conocido porque las personas se meten en una jaula para ver de cerca a los tiburones. De esta manera, en esta región es habitual ver tiburones blancos debido a que son atraídos por las colonias de focas y leones marinos.

A pesar de la fama del país, cabe señalar que los ataques mortales de tiburón son muy raros. De hecho, según se ha podido saber, se cuentan unos pocos casos al año. Pues, hay otras causas de fallecimiento en el mar como las corrientes de resaca o los ahogamientos, que se llevan más víctimas de manera anual.

Tiburones | Pixabay

Cuándo y dónde aumenta el riesgo

Muchos especialistas coinciden en que el peligro de avistar un tiburón crece en determinadas circunstancias. Realizamos un repaso.

Amanecer y atardecer: Los depredadores salen a cazar.

Cerca de desembocaduras de ríos y estuarios: Si ha habido lluvias intensas, el agua estará más turbia y esto dificultará la visibilidad. Por lo tanto, se complica el avistar un tiburón.

Zonas con bancos de peces, focas o aves marinas: Lugar idóneo para cazar de estas criaturas.

Alrededor de ballenas varadas o restos de carroña: Siempre suelen aparecer tarde o temprano.

Por lo tanto, para quienes planean viajar a Australia, pero tienen miedo a bañarse en el mar por los tiburones, la recomendación es no renunciar a ello. Lo mejor es informarse, elegir bien la playa y cuándo es el momento correcto para meterse al agua.