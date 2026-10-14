6 hayedos españoles que son Patrimonio Mundial: te contamos cuáles son y dónde están

No necesitamos viajar muy lejos para disfrutar de la belleza de los hayedos en otoño, en España tenemos nada menos que seis que han sido reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO, lo que nos permite hacernos una idea de su importancia y también de su belleza; ya a finales de septiembre los hayedos empiezan a vestirse de otoño pero de mediados de octubre a los primeros días de noviembre los tonos dorados y cobrizos reinan en ellos, justo antes de que las hojas caigan y transformen de nuevo el paisaje acercándolo más al invierno.

¿Sabes cuáles son los seis hayedos españoles en los que disfrutar en las próximas semanas de estos preciosos paisajes otoñales? Te lo contamos:

Hayedo de Montejo, en la Sierra del Rincón (Madrid)

Hayedo de Montejo | Imagen cortesía de Turismo de la Comunidad de Madrid

Este hayedo, ubicado en la Sierra del Rincón, es el gran bosque del otoño madrileño gracias a sus hayas centenarias y a su diversidad, una diversidad que debe en no poca medida al río Jarana que discurre también por este emplazamiento; el otoño aquí es de una belleza espectacular por sus hojas doradas sostenidas todavía por troncos oscuros; es un hayedo muy fotogénico en esta época del año y, además, está muy cerca de la capital, a unos 100 kilómetros, lo que lo convierte en una escapada imperdible desde la ciudad de Madrid en otoño.

Hayedo de Tejera Negra, en Cantalojas (Guadalajara)

Hayedo de Tejera Negra | Imagen cortesía de Turismo de Castilla la Mancha

Este hayedo es uno de los situados más al sur de Europa y su paisaje sorprende por sus valles sombríos, sus montañas y también por sus formaciones rocosas además de por sus hayas, que han sobrevivido tanto en épocas frías y húmedas como a otras más cálidas gracias a las condiciones particulares de este lugar; se trata de un hayedo aislado en el que el contraste entre las hayas en otoño (en tonos ocres y amarillos) y las oscuras rocas es brutal, especialmente en los días de niebla (no poco habituales en otoño…).

Hayedo de Lizardoia, en la Selva de Irati (Navarra)

Selva de Irati | Imagen de Yoseph Walker, licencia: CC BY-SA 3.0 ES, via Wikimedia Commons

Otro de los hayedos españoles está en el Pirineo navarro, en la famosa Selva de Irati, y es uno de los grandes bosques de hayas y abetos de Europa, un bosque además con poca y leve huella humana en el que se conservan ejemplares de diferentes edades; en otoño el paisaje es de una gran belleza gracias a los tonos dorados de las hayas y el verde de los abetos, el contraste es magnífico; es una hayedo hecho para ser recorrido y disfrutado a través de sus senderos, senderos que llevan además a importantes miradores con vistas.

Hayedo de Aztaparreta, en el Valle del Roncal (Navarra)

Reserva Integral de Aztaparreta | Imagen de Ebaquero, licencia: CC BY-SA 3.0 ES, via Wikimedia Commons

Este hayedo es un bosque primitivo de gran valor ecológico en el Pirineo navarro; en otoño el paisaje aquí se tiñe en tonos cobrizos propios de las hayas en esta época del año que contrasta con el verde perenne de los abetos; este bosque primitivo está en el Valle del Roncal, un valle que se puede recorrer a través de diferentes rutas de montaña para ver como es la transformación del bosque en otoño, ahora bien, hay que tener en cuenta que se trata de una zona protegida, no se puede recorrer libremente sino a través de itinerarios autorizados y respetando las restricciones locales.

Hayedo de Cuesta Fría en Soto de Sajambre (León)

Hayedo de Cuesta Fría | Imagen cortesía de Turismo de Castilla y León

De los Pirineos nos vamos a los Picos de Europa en su vertiente leonesa porque es allí donde crecen los hayedos en valles profundos y junto a montañas calizas y laderas abruptas; es un gran bosque natural en el que los tonos otoñales de las hayas contrastan con los grises de las paredes rocosas de la montaña; es verdad que este hayedo es interesante desde el punto de vista fotográfico pero hay que tener en cuenta que recorrerlo no es cosa sencilla, las rutas a seguir lo son de montaña y pueden exigir cierta preparación física de ahí que sea importante planificar qué ruta se va a seguir, para no llevarnos sorpresas desagradables…

Hayedo de Asotín, en Cordiñanes de Valdeón (León)

Hayedo de Asotín | Imagen cortesía de Turismo de Castilla y León

Seguimos en los Picos de Europa, de ahí que la espectacularidad del paisaje esté asegurada porque confluyen el bosque de hayas de alto valor ecológico y color otoñal en esta época del año con el relieve abrupto y brutal de los Picos de Europa; como sucede con el hayedo de Cuesta Fría, las rutas para recorrer este paisaje lo son de montaña así que conviene prepararse para recorrerlas, no estamos ante una zona recreativa de acceso sencillo sino ante rutas de montaña en toda regla.