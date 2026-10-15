Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, es uno de los mejores destinos de otoño del mundo

Los arces azucareros y los rojos, los abedules y también las hayas pintan un paisaje de otoño único en el que se mezclan los tonos rojos y los anaranjados con los amarillos más intensos y los matices en color cobre; a esa extraordinaria paleta otoñal hay que añadir las granjas con sus prados y sus cercas de piedra, los puentes cubiertos y las casas de madera propias de la arquitectura tradicional y rural de Nueva Inglaterra para tener el paisaje completo.

¿Y cómo se disfruta de ese paisaje tan fall foliage? Por carretera, porque en Nueva Inglaterra y en otoño las carreteras son panorámicas, atraviesan grandes extensiones de bosques, valles y pasos de montañas, llegan hasta las orillas de bonitos lagos y están salpicadas de no pocos miradores; para disfrutar del otoño en Nueva Inglaterra no hay que sufrir grandes caminatas, más bien conducir y no necesariamente muchos kilómetros, y desviarse ligeramente de la ruta para mirar, fotografiar, disfrutar…

Claro que Nueva Inglaterra no es una región pequeña, de hecho está formada por seis estados, y por eso a continuación vamos a recomendarte los enclaves más recomendados para disfrutar de su otoño:

En Vermont

Vermont | Pixabay

El de Vermont es, probablemente, el otoño más famoso porque las oportunidades que nos ofrece para fotografiarlo son incontables, además su paisaje lo tiene todo: arces rojos y anaranjados, colinas onduladas, granjas, graneros rojos, iglesias blancas y muchas carreteras secundarias para dejarse envolver por el fall foliage.

Stowe es la localidad del otoño clásico de Nueva Inglaterra, sus colinas y caminos entre arces y granjas con graneros rojos así como la iglesia del pueblo están entre los paisajes más fotografiados de Vermont aunque no los únicos, Woodstock goza también de fama y de una gran fotografía otoñal por sus puentes cubiertos, sus casas históricas y sus paisajes agrícolas; hay además un paisaje natural en Vermont de una belleza brutal: el lago Willoughby, una balsa de agua entra paredes montañosas y bosques que se reflejan en la superficie del lago.

En New Hampshire

New Hampshire | Pixabay

New Hampshire es tierra de montañas, lagos, extensos bosques y carreteras panorámicas así que también lo tiene todo, especialmente en la zona de las White Mountains donde el paisaje es más abrupto que en Vermont y, precisamente por eso, más espectacular.

Kancamagus Highway es la carretera panorámica de 56 kilómetros de largo que cruza las White Mountains y es sin duda una de las rutas más populares para gozar del fall foliage americano con sus ríos, cascadas y miradores; otro lugar reseñable de New Hampshire en otoño es el parque Franconia Notch , en particular los alrededores del lago Echo aunque todo el parque, con sus lagos y bosques, es un espectáculo.

En Maine

Parque Nacional Acadia | Pixabay

El paisaje otoñal de Maine es muy diferente a los dos anteriores porque es, además, atlántico; aquí no solo hay bosques y lagos sino también faros y costa atlántica así que la combinación de colores no solo se compone de la clásica paleta otoñal sino también de la marina.

Camden, una localidad costera con puerto y junto a colinas boscosas, resulta muy fotogénica en otoño; la foto otoñal de Camden por excelencia es la del puerto rodeado de bosques con las islas de la bahía de fondo; y el Parque Nacional Acadia, especialmente en los alrededores de Jordan Pond con las montañas al fondo, también; como sucede en Camden también en el Parque Nacional Acadia se puede inmortalizar el fall foliage junto al mar.