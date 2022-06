¿Sabes cuáles son y dónde están los tres únicos edificios de Gaudí fuera de Cataluña?

Más información 12 curiosidades acerca de las obras de Gaudí en Barcelona

Fueron solo tres los edificios que el arquitecto modernista por excelencia, Gaudí, proyectó fuera de Cataluña, de ahí que para disfrutar de su artística arquitectura lo más recomendado sea siempre viajar a Barcelona, ahora bien, no por escueta hay que olvidar su obra fuera de Cataluña porque es de una importancia y notoriedad mayúscula; nos referimos, por supuesto, a El Capricho en Comillas, el Palacio Episcopal de Astorga y Casa Botines en León. Es verdad que también colaboró en la reforma de la Catedral de Palma pero, aunque no estuvo exenta de polémica por decisiones de Gaudí relativas a la eliminación de algunos elementos de origen mudéjar, no podemos considerarla una obra de Gaudí como tal. A continuación te contamos alguna cosa de las tres importantes obras de Gaudí fuera de Barcelona:

El Capricho. Comillas

El Capricho | Pixabay

Se trata de una residencia de verano construida entre 1883 y 1885, es una obra especialmente importante porque es de las primeras de Gaudí y en ella se ve ya claramente la viva creatividad con la que este icónico arquitecto transformaría la ciudad de Barcelona. El Capricho, cuyo nombre real es Villa Quijano, muestra también detalles de inspiración mudéjar y combina en su construcción piedra, azulejo y ladrillo; otros detalles interesantes de esta construcción son, por ejemplo, los motivos musicales que la decoran porque su dueño era un amante de la música o la orientación de sus espacios, una orientación decidida según el uso: amanece por el dormitorio principal, el comedor se ilumina a mediodía y el salón al atardecer; contaba además con un invernadero en el centro del edificio.

Al propietario de El Capricho lo vistó la parca antes de lo previsto y apenas tuvo tiempo de disfrutar de su magnífica residencia de verano. Se puede visitar, es de hecho una de las visitas ineludibles de Cantabria.

Palacio Episcopal. Astorga

Palacio Episcopal de Astorga | Imagen de Ignacio Cobos Rey (Lironcareto) en Wikipedia, licencia-CC BY-SA 2.5.JPG

De Comillas nos vamos a Astorga porque allí, entre 1889 y 1915, Gaudí construyó el Palacio Episcopal que le encargó el obispo Joan Baptista Grau i Vallespinós del que era buen amigo; es verdad que este proyecto, si bien se adjudica habitualmente a Gaudí, no lo completó el icónico arquitecto catalán ¿los motivos? El obispo que sustituyó a Grau i Vallespinós tras su muerte no lograba entender el proyecto de Gaudí... lo que llevó al arquitecto a abandonar el proyecto que fue finalmente temrinado por García Guereta.

Ahora bien, aunque el proyecto no se completó tal y como Gaudí había proyectado, su creatividad salta a la vista y es que este Palacio Episcopal tiene hechuras de castillo por su almenas y miradores, es de inspiración gótica y resulta elegante a rabiar; el material usado en su construcción fue granito gris del Bierzo lo que permite que a pesar de su innovador diseño se integre de modo perfecto en el entorno medieval de Astorga. Actualmente es un museo y, por supuesto, se puede visitar.

Casa Botines. León

Casa Botines | Imagen cortesía de Turismo de León

Estaba ya Gaudí dando por teminado el Palaico Episcopal de Astorga cuando le encargaron la construcción de la sede de una empresa textil en León, un proyecto que llevó a cabo entre 1891 y 1894; Casa Botines, así llamada en honor al fundador de aquella empresa textil (Joan Homs i Botinàs), es una construcción de inspiración gótica pero muy marcada en su diseño tanto por los edificios históricos de su entorno con los que Gaudí quería que encajara a la perfección como por el clima leonés y sus exigencias; se construyó con paredes más gruesas de las que era habitual ver en los edificios de Gaudí y también con pizarra; es un edificio de 4 plantas que en su día fue almacén, oficinas y vivienda de aquella familia del sector textil pero que es actualmente un museo de visita obligada en León pues acaba de ser finalista en los Premios EMYA al Mejor Museo Europeo de 2022.

