Así es la Ruta de la Camelia en Galicia

La camelia vino de Asia y se adaptó magníficamente al clima gallego, primero embelleció los jardines de los pazos y otras residencias señoriales y después también parques y espacios públicos; las primeras camelias llegaron a Galicia en el S.XVIII y hoy crecen en esta tierra más de 8.000 variedades de camelia pero ¿sabes dónde y cuándo verlas en todo su esplendor? La respuesta fácil es: en invierno recorriendo la Ruta de la Camelia; una ruta que no es una suerte de camino establecido que haya que seguir etapa a etapa sino más bien una guía para puedas trazar tu propio trayecto en función del viaje que quieras disfrutar y, sobre todo, de cuántos días dispongas.

Lo primero que tienes que saber es que la Ruta de la Camelia discurre por las provincias de A Coruña y Pontevedra y se trata de pazo en pazo y de jardín en jardín ¿el mejor momento del año para recorrerla? El invierno, claro, que es cuando florecen las camelias, las más tempranas lo hacen ya en noviembre pero se pueden ver lucir preciosas hasta el mes de marzo o incluso abril.

Jardines del Pazo de Rubianes | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

¿Cómo organizar una escapada a la Ruta de la Camelia? Dependerá del tipo de viaje que quieras disfrutar: puedes optar por un viaje de riqueza patrimonial y cultural además de natural o uno relacionado con el enoturismo…o incluso una mezcla de ambos y todo ello sin salir de las Rías Baixas; si tu destino es la provincia de A Coruña también podrás disfrutar de las camelias. A continuación te sugerimos 4 itinerarios de norte a sur, ahora bien, no es ninguna locura querer recorrerlo y verlo todo, entre el primer enclave de esta ruta, que es el Pazo de Mariñán, hasta el último, que es el Pazo-Museo de Quiñones de León, hay menos de 300 kilómetros.

Del Pazo de Mariñán al de Rivadulla pasando por Santiago de Compostela

Pazo de Mariñán | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

El Pazo de Mariñán está en Bergondo, a las afueras de A Coruña, y en él crecen siete variedades de camelias japónicas, lo hacen en un jardín especialmente bello no solo por sí mismo sino porque mira hacia la ría de Betanzos. Santiago de Compostela es la siguiente parada de esta ruta y es que allí, en su Alameda, crecen más de 60 variedades de camelia y si a eso añadimos toda la belleza y riqueza patrimonial de la ciudad, será imposible no incluir la capital gallega en nuestra ruta; más sabiendo que allí están los Laberintos de Camelias del Parque Belvis.

Nos despedimos de la provincia de A Coruña en el Pazo de Ribadulla porque allí no solo crecen camelias sino que hay una muy especial por el tamaño de su tronco: se trata de una camelia japónica cuyo tronco tiene 1,90 metros de circunferencia…

De Santiago de Compostela a Cambados: camelias, arquitectura y vino

La Alameda, en Santiago de Compostela | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

La capital de Galicia no es solo destino de peregrinos, también de amantes de la arquitectura histórica, del buen comer… y de las camelias porque en la propia ciudad y en sus alrededores podrás ver parques y jardines en los que luce esta flor de invierno. ¿Lugares imperdibles de Santiago para ver camelias? La Alameda y también el Pazo de San Lorenzo porque allí podrás disfrutar no solo de las camelias sino de unas 300 especies de plantas más.

La Catedral, el Hostal de los Reyes Católicos, el Monasterio de San Martín Pinario, la Plaza del Obradorio… y recorrido todo a placer y con calma, seguimos camino hacia Cambados, capital del Albariño, no sin antes detenernos en el Pazo de Santa Cruz de Ribadulla porque sus senderos están flanqueados por grandes camelias japónicas; también en el Pazo de Oca en A Estrada, que no en vano es popularmente conocido como el Versalles gallego; y en el Pazo de Rubiáns en Vilagarcía de Arousa porque aquí confluyen los viñedos con las flores y los eucaliptos.

El fin de ruta, ya plenamente enoturística, lo ponemos en Cambados y en el Pazo de Fefiñáns, famoso por su viñedo.

De Cambados a Soutomaior: un viaje enoturístico decorado con camelias

Castillo de Soutomaior | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Si empiezas tu ruta de la camelia en Cambados y la continúas rumbo al sur hasta Soutomaior podrás disfrutar de un viaje tan enoturístico como de camelias: además del Pazo de Fefiñáns no debes perderte el de Quinteiro da Cruz, en Ribadumia, donde además podrás degustar un té de camelias y maravillarte ante las más de 1000 variedades de camelia que aquí se cultiva, se trata de un Jardín de Excelencia Internacional así que no exageramos si decimos que es, sencillamente, imperdible porque, además, este pazo cuenta también con su propio viñedo.

Y no es este el único Jardín e excelencia internacional de esta ruta, también el parque botánico que rodea el Castillo de Soutomaior cuenta con este reconocimiento y es, por tanto, ostra visita ineludible de esta ruta de la camelia aunque, antes de llegar a Soutomaior, puedes disfrutar de una visita a la ciudad de Pontevedra y buscar camelias en sus parques.

De Padrón a Soutomaior: camelias y poesía

Casa-Museo de Rosalía de Castro | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Si te interesa más una ruta de la camelia cultural que vinícola, en lugar de ir de Cambados a Soutomaior puedes empezar en Padrón porque allí disfrutarás de un paseo inolvidable por el Jardín Botánico-Artístico de Padrón donde, además de camelias, verás una secuoya roja y más de 300 especies de plantas. También en Padrón está la Casa-Museo de Rosalía De Castro en cuyos jardines también hay plantadas camelias; es además la casa de la poeta gallega por excelencia.

Siguiendo camino hacia el sur puedes hacer escala en el Pazo de Lourizán porque allí verás centenares de camelias entre grutas excavadas en la roca y no pocas fuentes; el castillo de Soutomaior, con sus más de 500 ejemplares de camelias de 25 especies diferentes es de visita obligada y también el Pazo-Museo Quiñones de León, ya cerca de Vigo, por su parque de diseño francés y porque allí está Matusalén… que es el nombre que le han puesto a una camelia que pasa por ser la más antigua de Galicia: se plantó en 1860 y sigue floreciendo cada invierno.