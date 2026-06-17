Si además de disfrutar de la playa este verano quieres comer de escándalo, estos son tus destinos

El verano no solo tiene un color y un calor especial, también un sabor diferente, un sabor que, además, cambia sutilmente de pueblo a pueblo, no digamos ya de costa a costa. A continuación vamos a recomendarte 7 pueblos para foodies que tienen playas estupendas… y lo que tienes que degustar en ellos.

Getaria

Getaria | Pixabay

El País Vasco es una de las regiones en las que mejor se come no solo en España sino en Europa y en el mundo entero, es más, San Sebastián es una de las mejores ciudades del mundo para comer y también tiene playa ¡ahí es nada!. Pero si lo que quieres es el clásico pueblo con playa puerto te recomendamos Getaria, especialmente si más que los clásicos pinchos lo que quieres des disfrutar de los pescados a la parrilla y la cocina marinera vasca tradicional.

San Vicente de la Barquera

San Vicente de la Barquera | Pixabay

San Vicente de la Barquera es un pueblo cántabro con mucho encanto que no solo tiene playa sino unas vistas de escándalo a los Picos de Europa; aquí podrás disfrutar de su playa y su paseo, de la rica cocina cántabra empezando por sus anchoas, que son de Santoña pero también se degustan aquí, como las navajas, las ostras, las rabas y en general los pescados del Cantábrico.

Cambados

Cambados | Pixabay

Galicia es sinónimo de buen comer elijas el pueblo que elijas de sus bonitas rías, ahora bien, en Cambados confluye ese buen comer protagonizado especialmente por el marisco (navajas, vieiras, mejillones, almejas, bueyes de mar…), con el mejor maridar porque es la capital de los vinos Denominación de Origen Albariño; y para colmo en verano celebra las fiestas del Albariño que son de las más divertidas y espectaculares del verano gallego.

Cadaqués

Cadaqués | Pixabay

Cadaqués es un pueblo con mucha luz y mucho arte; es el pueblo de Dalí y nos ofrece unas calas espectaculares y un entorno, a nivel paisajístico, inolvidable. Y, además, se come de lujo, aquí se sirve la cocina ampurdanesa y en verano los platos estrella son el clásico suquet de peix y los erizos de mar.

Llança

Llançà | Imagen de dl91m, imagen de dominio público (Public domain), via Wikimedia Commons

Este pueblo de la Costa Brava no es tan famoso como otros ¿por qué lo incluimos en nuestra lista? Porque se trata de una localidad cuyo puerto mantiene la actividad pesquera tradicional a buen nivel: no hay mejor lugar para disfrutar del pescado de roca y el marisco, además también se sirven estupendos arroces de marisco, suquet de arroz y gambas. Todo ello marida con vinos del Ampurdán.

Peñíscola

Peñíscola | Pixabay

En el Mediterráneo se preparan unos arroces de escándalo: a banda, a lo pobre y con langostinos de Vinaròs, eso además de las clásicas paellas. ¿Y por qué particularmente en Peñíscola? Porque se come estupendamente pero, además, es un pueblo histórico con mucha playa y mucho encanto, por tener tiene hasta un castillo famoso por ser el del Papa Luna y por celebrar unos estupendos espectáculos de cetrería en los días de verano.

Conil de la Frontera

Conil de la Frontera | Pixabay

Cabe que al pensar en el buen comer marinero del sur pienses en Barbate y el atún o en Málaga y los espetos pero si buscas playa, pueblo y buen comer te recomendamos Conil de la Frontera: es un pueblo de la ruta del atún rojo de almadraba, uno de gran tradición de tapas y cocina creativa; no te puedes marchar de Conil sin probar platos como el atún encebollado o en tartar, las ortiguillas y el pescado frito.