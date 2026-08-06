El castillo medieval de Cádiz que recibió a Cristóbal Colón y hoy puedes visitar

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la provincia de Cádiz, concretamente hasta Sanlúcar de Barrameda. Allí nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares, como es el caso del Castillo de Santiago. Se trata de una de las grandes joyas de la ciudad gaditana.

Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda, a través de su historia

Esta fortaleza fue construida a finales de la Edad Media, concretamente entre 1468 y 1492, por don Enrique Pérez de Guzmán y Fonseca, El Magnífico, II Duque de Medina Sidonia. La evidencia de esta construcción se encuentra en los símbolos labrados en piedra, llamados SEGUR.

Es importante tener en cuenta que el linaje de los Guzmanes se remonta a don Alonso Pérez de Guzmán, conocido como Guzmán el Bueno. Y es que gracias a los servicios prestados a la Corona de Castilla pudo ascender de nivel social y también enriquecerse. El comienzo de este ascenso tuvo lugar por la inteligente política territorial que llevó a cabo Guzmán el Bueno, puesto que supo cómo ver el potencial que tendrían las pesquerías de atún de las que tuvo el privilegio de explotación desde 1299.

En 1444, el Rey Juan II concede el primer título Ducal que la monarquía otorgaría a un miembro que no pertenecía a la realeza. En cuanto a don Enrique Pérez de Guzmán, nació aproximadamente en 1430, siendo en II Duque de Medina Sidonia. Hay que tener en cuenta que nació en una época conflictiva entre los nobles. De hecho, su gran rival fue don Rodrigo Ponce de León, Conde de Arcos y Marqués de Cádiz.

Castillo de Sanlúcar de Barrameda | Imagen de Alvaro Pinel Bueno, licencia: CC BY-SA 3.0 ES, via Wikimedia Commons

Lo más llamativo de todo es que este Castillo de Santiago no se diseñó para controlar la desembocadura del Guadalquivir, ni tan siquiera para la guerra contra los nazaríes. Los motivos reales fueron la lucha aristocrática y símbolo de poder. Desde su construcción hasta el año 1645, este Castillo funcionó como fortaleza ducal. Tanto es así que personajes ilustres como Isabel La Católica, Cristóbal Colón y Juan Sebastián Elcano se dieron cita en Sanlúcar para recalar en sus travesías desde Sevilla, donde se encontraba la Casa de la Contratación instaurada por los Reyes Católicos para el control de las naos y sus cargamentos.

En 1853, esta construcción fue utilizada como cuartel para alojar a la escolta de Duque de Montpensier, tras el cual fue abandonado, siendo propiedad del Ministerio de la Guerra. A principios del siglo XX pasó a manos del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, utilizándolo como hospital y comedores. En los años 80 y 90 del pasado siglo se intentó rehabilitar pero no fue posible. En un momento crítico para el castillo, en 2003, don Álvaro Taboada de Zuñiga ganó el concurso para su gestión y rehabilitación con fondos privados. Un proceso que se vio finalizado en 2015.