Pocos conocen este espectacular palacio de Madrid: tiene 120 hectáreas, viñedos y un pasado fascinante

No es ningún secreto que la Comunidad de Madrid está repleta de un sinfín de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos en el Palacio de El Rincón, un edificio de carácter histórico situado en el municipio de Aldea del Fresno.

Estamos ante una construcción de aires medievales que se erigió a modo de fortaleza ajardinada. Cabe destacar que se encuentra situada en la ribera del río Alberche. Sin duda, estamos ante una de las construcciones más sorprendentes de las que podemos encontrar en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid.

Palacio El Rincón, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que este palacio data del año 1862. En sus inicios, fue propiedad del conocido banquero Juan Manuel de Manzanedo y González, duque de Santoña. Después del estallido de la Guerra Civil española, las fuerzas republicanas no dudaron en hacerse con el control del edificio. Hay que señalar que fue utilizado como hospital militar.

Lejos de que todo quede ahí, hay que recordar que el Palacio El Rincón fue usado como cuartel general de Francisco Franco en el año 1937, durante el trascurso de la batalla de Brunete. Con posterioridad, la propiedad de este palacio pasó a manos del marqués de Griñón y su familia.

No podemos dejar de mencionar que, a lo largo de su historia, el recinto ha hecho las veces de espacio de reunión para figuras de la aristocracia y la alta sociedad que acudían a cacerías. Debido a su belleza, este Palacio de El Rincón ha servido de escenario para el rodaje de diversas series, así como alguna que otra película. Entre ellas, destacan La escopeta nacional (1978) o Mientras dure la guerra (2019).

Palacio El Rincón | Imagen de Magnus Reuterdahl, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Palacio El Rincón, a través de sus características

Esta impresionante edificación sirvió de inspiración a Joaquín José García de Alcañiz, reconocido arquitecto catalán, para diseñar el edificio del Ayuntamiento de Parets (Barcelona). De hecho, guarda cierto parecido a esta construcción que, en la actualidad, sigue perteneciendo al marquesado de Griñón.

Entre las numerosas características que hacen especial este palacio, hay que mencionar que cuenta con un descomunal tamaño, puesto que tiene más de 120 hectáreas. Por si fuera poco, sus jardines son de ensueño. Es más, son una verdadera obra de arte y caminar por sus senderos, repletos de flores y fuentes, es como viajar en el tiempo.

Pero no todo queda ahí, ya que este Palacio dispone de sus propios viñedos, donde se producen vinos de gran cantidad. Una auténtica delicia para los verdaderos amantes del buen vino. Además, el palacio cuenta con una impresionante capilla, así como caballerizas y un gran número de habitaciones. ¡Es un hecho que cada rincón de esta propiedad esconde una historia mágica y fascinante! Sin duda, una de las grandes joyas que podemos encontrar en la Comunidad de Madrid.