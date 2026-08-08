A solo dos kilómetros de este pueblo de Tarragona se alza un convento con más de ocho siglos de historia

Es el momento más que perfecto para conocer la historia que esconde el Convento de San Salvador, situado a dos kilómetros del pueblo de Horta de Sant Joan, al pie de la montaña de Santa Bárbara, en la provincia de Tarragona. El conjunto, formado por la montaña y el convento, fue declarado Monumento Histórico-Artístico por la Generalitat en 1985.

Arquitectónicamente, estamos ante varios edificios de diversas épocas, concretamente entre los siglos XII y XVII, que están dispuestos alrededor de un claustro renacentista. La iglesia es la construcción principal y fue levantada en el siglo XIII durante el dominio templario. Tiene una sola nave, cubierta de una armadura de cabios y tejas que descansa sobre arcos de diafragma.

Todo ello junto a una cabecera que forma un ábside semicircular cubierto de bóveda nervada del románico tardío, en la que se han hecho diversas ampliaciones con posterioridad. En cuanto al convento de San Salvador, estuvo habitando por una importante comunidad franciscana.

En el siglo XVI, durante doce años, vivió fray Salvador, que obró grandes milagros. Ahora es conocido y venerado como San Salvador de Horta y, por esta misma razón, este convento se conoce con su nombre, aunque de forma tradicional se le llamó Convento de la Madre de Dios de los Ángeles.

En la actualidad, estamos ante un importante lugar de culto, así como de peregrinaje. No podemos dejar de mencionar que, en los últimos años, se han restaurado los dos altares barrocos y las dependencias, que albergan las salas de exposiciones que el público puede visitar.

Todo sobre el estado de conservación del Convento de San Salvador de Horta

Convento de San Salvador de Horta | Imagen de Josep Renalias Lohen11, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Es importante tener en cuenta que la iglesia se conserva entera y con culto, pero el convento en sí está en ruinas. Por si fuera poco, cabe destacar que, en el año 1985, debido a su importancia histórica y cultural, el conjunto de montaña y Convento fueron declarados Monumento histórico-artístico.

A casi media hora del convento, más concretamente en la parte septentrional del monte, están tanto la cueva como la fuente de San Salvador. Además, sobre el convento se ven todavía los restos de las antiguas ermitas de San Onofre, San Pablo, Santa Bárbara y San Antonio, donde, en la antigüedad, residían los frailes haciendo vida eremítica.

Por si fuera poco, hay que tener en cuenta que el Convento de San Salvador era un lugar de retiro y residencia de frailes ancianos que, en el año 1830, tenía unos 41 miembros. En la actualidad, el Convento es lugar de culto y peregrinación y, en los últimos años, han sido restaurados los dos altares barrocos, así como las dependencias que acogen las salas de exposiciones. Lo que es un hecho es que nos encontramos ante una de las construcciones más significativas tanto de Horta como de la espectacular provincia catalana de Tarragona. ¡Estamos completamente convencidos de que no te dejará indiferente, ni mucho menos!