Gotland, una isla medieval en el mar Báltico

Está en el mar Báltico, a unos 90 kilómetros de la costa sueca, y debe su fama tanto a sus espectaculares paisajes como a sus vestigios medievales empezando por su capital, Visby, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Visby es el mejor punto de partida para recorrer Gotland porque, además, es a donde llegarás tanto si te trasladas de la Suecia continental a Gotland tanto en avión como en ferry; esta encantadora ciudad medieval no te dejará indiferente porque su muralla medieval es de las mejor conservadas de Europa y, en su interior, caminarás a placer por sus calles empedradas y junto a las fachadas medievales de sus casas, algunas de las cuales están decoradas con rosas trepadoras; al atardecer lo ideal es que te acomodes en el puerto y disfrutes a placer de la puesta de sol.

Faro. Gotland | Pixabay

Más allá de Visby, lo más atractivo de Gotland es, probablemente, su costa sur, especialmente si vuelas a esta isla báltica en verano porque allí está la playa de Torta que es la más popular de la isla; además hay otras calas pequeñas y muy tranquilas que te encantará ver y fotografiar por no hablar de los acantilados de Hoburgen y los miradores sobre el Báltico que salpican la costa sur de Gotland.

El norte de Gotland es diferente al sur y nos lleva de vuelta a Visby, aquí podrás visitar tanto las cuevas de Lummelunda como los jardines botánicos de Visby, eso además de disfrutar de una ruta en bicicleta por los campos y pueblos rurales del norte de Gotland, un paisaje no tan espectacular como el del sur pero igualmente bello y acogedor.

Gotland | Pixabay

Hay una visita más que no podrás dejar de hacer en Gotland aunque para ello vas a tener que recurrir al ferry, se trata de la isla de Faro, una isla salvaje y famosa por sus formaciones rocosas, sus playas desiertas y sus vientos: el faro y la playa de Sudersand son de visita obligada… Recuerda llevar la cámara preparada o el móvil con suficiente batería porque la culpa de que se hable de los paisajes de otro mundo de Gotland es, en gran medida, de esta pequeña isla.

Consejos prácticos para visitar Gotland

Lo primero que tienes que saber es que Gotland es un destino muy popular entre los suecos y sus vecinos nórdicos así que, si quieres visitar esta isla en verano, tendrás que reservar alojamiento con antelación; también puedes visitarla en primavera u otoño porque, aunque las temperaturas son más frescas, hay menos gente y podrás recorrer la isla a placer; en invierno es menos recomendable porque parte de la infraestructura turística permanece cerrada aunque si lo que buscas es aislamiento y tranquilidad seguro que también podrás disfrutar de Gotland en invierno.

Para llegar a Gotland tendrás que volar a Estocolmo y lo más fácil es que tomes allí un vuelo a Visby, es un trayecto corto (poco más de media hora); si optas por hacer el traslado a Gotland desde la Suecia continental en ferry tendrás que trasladarte del aeropuerto a la localidad de Nynäshamn, cercana a Estocolmo, o a la de Oskarshamn, en la costa sur del país porque es desde ahí desde donde salen los ferris a Gotland.