Patios de Córdoba: 6 curiosidades que deberías saber antes de visitarlos

El Festival de los Patios de Córdoba 2026 se celebra del 4 al 17 de mayo, justo después de la Fiesta de las Cruces de Mayo, y son uno de los mayores atractivos culturales y turísticos de Andalucía.

Sin embargo, detrás de sus flores y belleza hay historia, tradición y secretos que muchos desconocen. Desde su origen multicultural hasta su reconocimiento por la UNESCO, estas seis curiosidades te harán mirar estos espacios con otros ojos en tu próxima visita.

Patios de Córdoba 2023 | iStock

1. Un origen marcado por la mezcla de culturas

La esencia de los patios cordobeses se remonta a la época romana, cuando las viviendas ya se organizaban en torno a un patio central. Sin embargo, fueron los musulmanes quienes perfeccionaron este concepto, transformándolo en un espacio íntimo, fresco y lleno de vegetación.

2. Mucho más que decoración

Lejos de ser únicamente espacios estéticos, los patios estaban diseñados con una función clave: combatir el calor. Elementos como fuentes, pozos, plantas y zonas de sombra ayudaban a reducir la temperatura, creando un microclima natural dentro de la vivienda.

3. Vida en comunidad

Durante años, muchos patios fueron auténticas casas de vecinos donde convivían varias familias. Este modelo fomentaba una vida comunitaria muy especial, en la que el patio se convertía en el centro de la convivencia diaria.

4. El nacimiento del concurso

El famoso Concurso de Patios de Córdoba tiene su origen en 1921, cuando se creó con el objetivo de preservar esta tradición. Con el tiempo, se ha convertido en uno de los eventos más representativos de la ciudad y un importante atractivo turístico.

5. Reconocimiento internacional

La importancia cultural de los patios fue reconocida a nivel mundial en 2012, cuando la UNESCO declaró esta fiesta como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, consolidando su valor histórico y social.

6. El lugar con más patios

Aunque los patios están repartidos por toda la ciudad, el Palacio de Viana destaca por albergar el mayor número en un mismo espacio: un total de 13 patios diferentes que reflejan distintas épocas y estilos.

Durante la celebración del concurso, además, muchos propietarios abren gratuitamente las puertas de sus patios, permitiendo que cualquier visitante pueda disfrutar de estos espacios únicos. Están repartidos por toda la ciudad, siendo el barrio de San Basilio y el Alcázar Viejo los más emblemáticos. El horario de visita suele ser de 11:00 a 14:00 y de 18:99 a 22:00 aproximadamente.

Si estás pensando en viajar a Córdoba, esta es una experiencia imprescindible que combina historia, cultura y belleza en cada rincón.