Pelion, el secreto de playa y montaña mejor guardado de Grecia

Lo primero que tienes que saber de Pelion es que es una de las regiones menos masificadas de Grecia y también de las más bellas y sugerentes; se trata de una península montañosa en la que podrás disfrutar de un interior boscoso, una zona costera con playas de aguas color turquesa e históricos pueblos de piedra; las estampas de Pelion no son las clásicas estampas griegas dominadas por el blanco y el azul como en Mikonos o Santorini, es una estampa donde el color dominante es el verde de la vegetación y gris de las piedras, todo ello bordeado por una costa que se nos antoja demasiado salvaje para ser mediterránea.

Dicen que Pelion es la Grecia más auténtica y es también la más secreta; es un destino especial en el que disfrutar no solo del senderismo y de las playas del Egeo sino también de experiencias como un desayuno entre castaños en alguno de los pueblos de esta península; y, hablando de pueblos ¿cuáles son los que no te puedes perder si viajas hasta Pelion?

Carretera en Pelion | Pixabay

Los imprescindibles son Makrinitsa, popularmente conocido como el balcón de Pelion por sus vistas sobre Volos; Portaria, el más elegante y tradicional y el más recomendado para buscar alojamiento y recorrer desde aquí la zona; Tsagarada es un pueblo escondido en un bosque y Milies por su parte es un pueblo histórico famoso por su arquitectura tradicional y ambiente tranquilo.

¿Y en cuanto a las playas? Porque estando ya en mayo, a poco que tardes en organizar el viaje llegarás ya con buen tiempo: las más recomendadas son Mylopotamos, que es de hecho la más famosa de la zona; Fakistra, que es la más fotogénica aunque es pequeña; y Damouchari, que ganó popularidad al parecer en la versión cinematográfica del musical Mamma Mia.

Playa en Pelion | Pixabay

¿Cuándo y cómo ir a Pelion? En cuanto a la época del año más recomendable para conocer esta zona de Grecia lo cierto es que dependerá del tipo de viaje que quieras disfrutar: tanto los meses de mayo y junio como septiembre y octubre son estupendos por el clima suave y porque no hay demasiada gente, en verano hace más calor y hay más visitantes (aunque no es una zona de turismo masivo); una curiosidad: al ser una zona de montaña, si la visitas en invierno podrás ver nieve e incluso esquiar.

Para llegar a Pelion tendrás que volar a Atenas, Tesalónica o Volos y recorrer la distancia hasta tu destino por carretera en coche o autobús, es un trayecto de unas 5 horas desde Atenas, 3 desde Tesalónica o menos de una hora desde Volos ¿nuestra recomendación? Coche de alquiler para moverte libremente por la zona y poder así conocerla y disfrutarla a placer.