GRECIA
Pelion, el secreto de playa y montaña mejor guardado de Grecia
Cuando pensamos en Grecia no solemos ir más allá de Atenas y las islas griegas pero lo cierto es que la Grecia continental tiene más que ofrecer, Pelion es buena muestra de ello.
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Lo primero que tienes que saber de Pelion es que es una de las regiones menos masificadas de Grecia y también de las más bellas y sugerentes; se trata de una península montañosa en la que podrás disfrutar de un interior boscoso, una zona costera con playas de aguas color turquesa e históricos pueblos de piedra; las estampas de Pelion no son las clásicas estampas griegas dominadas por el blanco y el azul como en Mikonos o Santorini, es una estampa donde el color dominante es el verde de la vegetación y gris de las piedras, todo ello bordeado por una costa que se nos antoja demasiado salvaje para ser mediterránea.
Dicen que Pelion es la Grecia más auténtica y es también la más secreta; es un destino especial en el que disfrutar no solo del senderismo y de las playas del Egeo sino también de experiencias como un desayuno entre castaños en alguno de los pueblos de esta península; y, hablando de pueblos ¿cuáles son los que no te puedes perder si viajas hasta Pelion?
Los imprescindibles son Makrinitsa, popularmente conocido como el balcón de Pelion por sus vistas sobre Volos; Portaria, el más elegante y tradicional y el más recomendado para buscar alojamiento y recorrer desde aquí la zona; Tsagarada es un pueblo escondido en un bosque y Milies por su parte es un pueblo histórico famoso por su arquitectura tradicional y ambiente tranquilo.
¿Y en cuanto a las playas? Porque estando ya en mayo, a poco que tardes en organizar el viaje llegarás ya con buen tiempo: las más recomendadas son Mylopotamos, que es de hecho la más famosa de la zona; Fakistra, que es la más fotogénica aunque es pequeña; y Damouchari, que ganó popularidad al parecer en la versión cinematográfica del musical Mamma Mia.
¿Cuándo y cómo ir a Pelion? En cuanto a la época del año más recomendable para conocer esta zona de Grecia lo cierto es que dependerá del tipo de viaje que quieras disfrutar: tanto los meses de mayo y junio como septiembre y octubre son estupendos por el clima suave y porque no hay demasiada gente, en verano hace más calor y hay más visitantes (aunque no es una zona de turismo masivo); una curiosidad: al ser una zona de montaña, si la visitas en invierno podrás ver nieve e incluso esquiar.
Para llegar a Pelion tendrás que volar a Atenas, Tesalónica o Volos y recorrer la distancia hasta tu destino por carretera en coche o autobús, es un trayecto de unas 5 horas desde Atenas, 3 desde Tesalónica o menos de una hora desde Volos ¿nuestra recomendación? Coche de alquiler para moverte libremente por la zona y poder así conocerla y disfrutarla a placer.
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