Descubre el Puente de los Suspiros de Lima: su historia y por qué es conocido con ese nombre

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Perú, concretamente hasta Lima. Allí nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos en el Puente de los Suspiros. Se trata de un peculiar paso elevado peatonal de madera, situado en el distrito de Barranco, en la capital del Perú. Estamos, indudablemente, ante uno de los lugares más turísticos del histórico distrito. Además, también es un punto de encuentro habitual entre enamorados.

Puente de los Suspiros de Lima, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que este sorprendente puente fue inaugurado durante la etapa de gestión municipal del alcalde Francisco García Monterroso, concretamente el 14 de febrero de 1876. Cabe destacar que, durante la guerra del Pacífico, el Puente de los Suspiros de Lima fue destruido por las tropas chilenas tras salir victoriosas de la Batalla de Chorrillos, a mediados de enero de 1881.

Con posterioridad, en 1960, la reconocida compositora de música Chabuca Granda no dudó en dedicar a este puente un vals peruano. Es por eso que el municipio barranquino no dudó un solo segundo en colocar un monumento dedicado a la cantante junto a este puente. Además, en diciembre de 2014 y tras varios meses de trabajos de restauración, el Puente de los Suspiros fue reabierto al público.

Puente de los Suspiros de Lima | Imagen de Felipe Restrpo Acosta, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Puente de los Suspiros de Lima, a través de sus características

Es importante tener en cuenta que, originalmente, este puente tuvo nada más y nada menos que 44 metros de largo. Después de su destrucción como consecuencia de un aparatoso incendio provocado en la invasión de las huestes chilenas en enero de 1881, se decidió reconstruirlo con solo 33 metros de largo. A pesar de todo, se respetó el ancho de 3 metros así como los 8 metros y medio de altura de la estructura original.

No podemos dejar de señalar que esta construcción une la calle Ayacucho con el acceso a la ermita de Barranco. De esta forma, al unir los extremos de la quebrada y salvar una altura de más de 8 metros, permite la posibilidad de que, por debajo, pase la Bajada de Baños de Barranco, es decir, el camino que lleva a las playas del distrito.

Hay que mencionar el origen del nombre, y es que todo se debe a la tradición popular. Como consecuencia de que este lugar pasó a convertirse en un punto de encuentro habitual entre enamorados, el puente comenzó a denominarse “de los suspiros”. Algo por lo que se le sigue conociendo en la actualidad.

Así pues, si estás pensando en poner rumbo a Lima, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta el curioso y sorprendente Puente de los Suspiros. Estamos convencidos de que te dejará sin palabras y, sobre todo, no te dejará indiferente, ni mucho menos. ¡Es sencillamente impresionante, qué duda cabe!