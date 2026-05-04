Origen de la Feria de Jerez: por qué se llama Feria del Caballo y su historia

La Feria de Jerez, conocida como "Feria del Caballo" se celebra este 2026 del 9 al 16 de mayo, el tradicional encendido del alumbrado será el sábado 9 de mayo y concluirá el siguiente sábado, ofreciendo una semana de casetas, caballos y flamenco en el Parque González Hontoria. Está declarada de Interés Turístico Internacional, pero... ¿sabes cuál es su origen?

La actual Feria de Jerez tiene sus raíces en la Edad Media, concretamente en el año 1284, cuando el rey Alfonso X el Sabio concedió a la ciudad el privilegio de celebrar dos ferias anuales. Estas se organizaban en primavera y otoño y tenían un objetivo principalmente económico: fomentar el comercio y atraer a mercaderes de diferentes territorios.

Feria de Jerez de la Frontera | iStock

En sus inicios, la feria funcionaba como un gran mercado al aire libre donde se intercambiaban productos agrícolas, ganaderos y artesanales. Dentro de este contexto, el caballo pronto adquirió un papel protagonista. Jerez, con una larga tradición ecuestre, se convirtió en un punto clave para la compraventa de caballos, especialmente del conocido caballo cartujano o jerezano, valorado por su elegancia, resistencia y belleza.

Con el paso de los siglos, la feria de primavera fue ganando mayor relevancia hasta imponerse sobre la de otoño. Durante el siglo XIX comenzaron a aparecer las primeras casetas, inicialmente como espacios funcionales donde comerciantes y visitantes podían descansar, comer y cerrar acuerdos en un ambiente más cómodo. Estas casetas, que en sus inicios eran sencillas y privadas, evolucionaron con el tiempo hasta convertirse en uno de los elementos más característicos de la feria.

Un momento clave en la configuración de la feria tal y como la conocemos hoy llegó en 1903, cuando, bajo la alcaldía de Julio González Hontoria, se inauguró el Parque González Hontoria como recinto ferial permanente. Este espacio permitió organizar mejor el evento y consolidar su estructura, dando lugar a una feria más ordenada y abierta al público.

Feria del Caballo de Jerez 2024 | iStock

A lo largo del siglo XX, la Feria de Jerez fue dejando atrás su carácter puramente comercial para transformarse en una celebración cultural y social. Sin embargo, el caballo nunca perdió su protagonismo. Los paseos de jinetes y amazonas, los enganches, los concursos y las exhibiciones ecuestres se convirtieron en el sello distintivo del evento, hasta el punto de darle su nombre actual: Feria del Caballo.

Hoy en día, la Feria de Jerez combina tradición, gastronomía, música y espectáculo en un ambiente único. Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, sigue rindiendo homenaje a sus orígenes mientras atrae a miles de visitantes cada año que buscan vivir de cerca una de las fiestas más auténticas de España.

Ahora que conoces su historia, la pregunta es inevitable: ¿te animas a descubrirla en persona?