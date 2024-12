Perú es uno de los mejores destinos gastronómicos del mundo

Tres, por falta de uno, han sido los World Travel Awards que se ha llevado Perú; el que se refiere a su riqueza gastronómica sorprende poco, por no decir nada (Mejor destino culinario del mundo), la cocina peruana es rica a rabiar en todos los sentidos: es sabrosa y es diversa, rica en ingredientes y en recetas, y aunque es tan famosa que ya no es necesario viajar a Perú para degustarla (hay magníficos restaurantes peruanos por todo el mundo) es inevitable pensar que no hay mejor lugar del mundo para descubrir la cocina peruana… que el propio Perú y no solo por la maestría de los chefs locales a la hora de preparar las recetas tradicionales sino también por la disponibilidad de los ingredientes naturales propios de esta tradición gastronómica.

¿Quieres darte el lujo y placer de comer en alguno de los mejores restaurantes de Perú? Entonces, en cuanto sepas en qué fechas visitarás el país, haz tu reserva en el Central o en Maido, en Lima, porque no solo son de los mejores restaurantes de Perú o de Latinoamérica sino del mundo. ¿Otras opciones? Astrid & Gastón, Kjolle, Mayta o Rafael.

Ceviche | Imagen cortesía de Turismo de Perú

Además, Perú puede alardear de tener la Mejor atracción turística del mundo ¿imaginas cuál es? Se trata del Santuario Histórico de Machupicchu, en la región de Cusco. Es de todo punto inimaginable visitar Perú sin acercarse a este lugar único en el mundo, eso si, ten en cuenta que para su conservación el acceso es limitado así que asegúrate de hacerte con tus entradas con antelación y no se te ocurra llegar tarde o podrás quedarte con las ganas de visitarlo.

El tercer World Travel Award de Perú tiene también su importancia porque, en cierta medida, es el que lleva a los demás: la página web de Peru.travel (Promperú) ha sido reconocida como el Mejor sitio web de turismo de Latinoamérica, dicho de otro modo, no encuentras un lugar online mejor en el que informarte de todo lo que necesitas saber para visitar Perú que la propia web de Turismo de Perú.

Machupicchu | Imagen cortesía de Turismo de Perú

Ten en cuenta, además, que estos premios no son decididos por ningún jurado ni asociación con intereses propios sino que son el resultado de las votaciones vía internet de los viajeros a las que se suman los votos de los expertos en el sector turístico a nivel global ¿Quién mejor que quienes más saben de los destinos turísticos y los propios viajeros para decidir cuáles son los mejores lugares del mundo para viajar y por qué?.