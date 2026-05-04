El pueblo más bonito de España para viajar en mayo de 2026 está en Córdoba según National Geographic

Como bien sabrás, cada mes National Geograhpic elige un pueblo como el más bonito para viajar. En abril el afortunado fue Fornalutx, en Mallorca, y este mayo la revista ha viajado hasta Córdoba.

Y es que no es de extrañar, ya que durante estas fechas la provincia vive una de sus fiestas más esperadas: Los Patios de Córdoba. Y aunque la capital acapara todas las miradas, lo cierto es que hay algunos pueblos, como Iznájar, el elegido por la revista, que también merece la pena visitar.

Iznájar, conocido como el "Balcón de la Subbética", es uno de los destinos más especiales de Córdoba para una escapada en primavera. En mayo, el pueblo alcanza su máximo esplendor entre flores, tradiciones y naturaleza, convirtiéndose en un lugar perfecto para descubrir historia, paisajes y experiencias únicas.

Iznájar, pueblo de Córdoba | iStock

Uno de los grandes atractivos de Iznájar es su casco antiguo, especialmente el Barrio de la Villa. Sus calles estrechas, empinadas y decoradas con flores crean una estampa típica andaluza que recuerda a los patios cordobeses.

Lugares como el Patio de las Comedias, el Rincón del Beso o la Torre de San Rafael son imprescindibles para disfrutar de su esencia más auténtica.

El castillo-fortaleza, de origen árabe y situado en lo alto del pueblo, es uno de los monumentos más importantes. Construido entre los siglos VIII y XV, ofrece además unas vistas espectaculares del entorno. Desde aquí entenderás por qué Iznájar es conocido como uno de los miradores más impresionantes de la provincia.

Iznájar, Córdoba | iStock

Iznájar está lleno de puntos panorámicos desde los que contemplar el embalse, los olivares y el paisaje de la Subbética. Lugares como el Mirador del Postigo o la Cruz de San Pedro ofrecen vistas únicas, especialmente al atardecer.

Vivir el ambiente de mayo: flores y tradiciones

Durante mayo, el pueblo se llena de ambiente festivo con celebraciones como las Cruces de Mayo o los Patios de Córdoba, donde plazas y rincones se decoran con flores y se respira un ambiente popular muy especial. Además, coincide con el momento en el que Iznájar luce más colorido gracias a sus balcones y patios.

Naturaleza y senderismo

El gran protagonista natural es el embalse, considerado el más grande de Andalucía, con más de 2.500 hectáreas de agua. En mayo es ideal para paseos en barco, rutas de senderismo o simplemente relajarse en su entorno. Incluso cuenta con zonas de "playa interior" donde disfrutar del buen tiempo.

El entorno del embalse ofrece rutas como la de Los Pinares, perfectas para caminar entre olivares y observar aves como cormoranes, águilas o patos. La primavera es el momento ideal para estas actividades gracias a la temperatura suave y el paisaje en su mejor estado.