Todo sobre La Sebastiana, la joya de Pablo Neruda en Valparaíso

Es el momento más que perfecto para viajar a Chile, concretamente hasta Valparaíso. Allí podemos encontrarnos con un gran número de construcciones y monumentos que son verdaderamente espectaculares, hasta tal punto que no dejan indiferente a nadie, ni mucho menos. Un claro ejemplo es La Sebastiana, una de las tres casas, junto a La Chascona y la Casa de Isla Negra, que fueron propiedad del poeta chileno Pablo Neruda.

Está situada en Valparaíso, concretamente en el Cerro Bellavista y destaca, entre otras tantas cuestiones, por la preciosidad de su construcción, así como por la magnífica vista a la bahía del puerto que podemos encontrar desde ese punto. Al igual que sucede con las otras dos construcciones, La Sebastiana fue convertida en un museo, siendo administrado por la Fundación Neruda.

La Sebastiana de Valparaíso, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que la casa empezó a ser erigida por el constructor español Sebastián Collado Mauri, que también fue responsable de la creación del Teatro Mauri. Lo hizo con un objetivo claro, que era pasar allí sus últimos años de vida. A pesar de que esa era la intención, lo cierto es que quedó a medio terminar como consecuencia de su muerte.

Heredada por su familia, que no tenía ni la más remota idea de qué hacer con ella, decidieron venderla en 1959 a Pablo Neruda. Debemos tener en cuenta que el poeta estaba buscando una casa en Valparaíso, pero no una cualquiera, sino una “que pareciera flotar en el aire, pero que estuviera bien asentada en la tierra”.

Nada más verla, el chileno se enamoró de ella, puesto que reunía la gran mayoría de condiciones que exigía. Entre ellas, la accesibilidad y la privacidad que tanto anhelaba. De los cuatro pisos que conforman La Sebastiana, los dos primeros los adquirieron Fernando Velasco y María Martner, un matrimonio amigo de Neruda tras ser convencidos por él.

La Sebastiana, en Valparaíso | Imagen de Luciajimena1990, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ella, que era artista, fue la encargada de hacer el mural que se encuentra en la subida de la escalera del primer piso de La Sebastiana. Su inspiración fue clara: un mapa de la Patagonia que tenía el poeta, así como la imponente chimenea de piedras situada en Isla Negra. La Casa fue inaugurada el 18 de septiembre de 1961 con una gran fiesta, coincidiendo con el día en que Chile celebra su independencia.

Es importante tener en cuenta que Pablo Neruda pasaba los años nuevos en La Sebastiana y fue allí donde “recibió su último año de vida, 1973”. De hecho, en todas y cada una de las celebraciones, el poeta entregaba una carta con el menú, con nombres inventados para cada plato, que además eran dibujados con su mítica tinta verde.

Tras la muerte de Neruda, esta construcción quedó completamente abandonada durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Todo eso cambió en 1991, cuando se pudo proceder a su restauración. Al año siguiente, concretamente el 1 de enero, abrió sus puertas como casa-museo y, el 5 de enero de 2012, pasó a ser considerada Monumento Nacional. En la actualidad, es uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad chilena de Valparaíso. ¡Y no es para menos!