Estos son los jardines más visitados del mundo en el mes de mayo

Hay jardines de fama mundial que reciben visitantes todo el año mientras otros cierran parte del año y deslumbran en primavera, ahora bien, sea como sea todos los jardines florecen en primavera y, aunque todos incrementan exponencialmente el número de visitantes que reciben, algunos se llevan la palma, los siete de los que te hablamos a continuación son, probablemente, los 7 jardines más visitados del mundo en el mes de mayo:

Gardens by the Bay, en Singapur

Gardens by the Bay, en Singapur | Pixabay

Este jardín es uno de los más visitados del mundo en cualquier época del año, es de hecho una de las atracciones más visitadas de Singapur; Gardens by the Bay es famoso por su arquitectura botánica futurista, sus invernaderos y sus jardines tropicales. Estos son, de entre los jardines más visitados del mundo, los más modernos pues su año de fundación es 2012.

Jardines de Versalles, en Francia

Versalles | Pixabay

Los de Versalles son jardines históricos y monumentales, fueron diseñados en el S.XVII por el paisajista André le Nôtre para Luis XIV y son Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1979; estos jardines están abiertos todo el año pero en mayo son escandalosamente bellos porque, además, están activas todas sus fuentes musicales y el clima acompaña. El complejo palaciego de Versalles, incluidos sus jardines, recibe millones de visitantes al año.

Royal Botanic Gardens, en Inglaterra

Royal Botanic Gardens | Pixabay

Se trata de un jardín botánico, probablemente el más prestigioso del mundo y también uno de los más visitados; es un jardín histórico pues fue fundado en 1759 y es Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 2003; mayo es, probablemente, el mes del año en el que luce más bello y es por eso también el mes en el que recibe más visitantes. Este jardín ronda el millón y medio de visitantes al año

Butchart Gardens, en Canadá

Butchart Gardens | Pixabay

Estos jardines, fundados en 1904, son clásicos y ornamentales y son, además, Sitio Histórico Nacional de Canadá; mayo es su mes grande por la colorida floración que luce en sus diferentes espacios, está abierto todo el mes de mayo y recibe, al cabo del año, alrededor de un millón de visitantes. Para disfrutar plenamente de este jardín lo mejor es visitarlo tanto de día como de noche, cuando sea celebran espectáculos musicales y exhibiciones de fuegos artificiales.

Singapore Botanic Gardens en Singapur

Singapore Botanic Gardens | Pixabay

Volvemos a Singapur porque su jardín botánico, fundado en 1859, no solo es de los más visitados del mundo sino que, además, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2015 lo que lo convierte en una visita, si cabe, más imperdible. ¿Lo más interesante de este jardín? Su Jardín Nacional de Orquídeas, con más de 1000 especies.

Brooklyn Botanic Garden en Nueva York

Brooklyn Botanic Gardens | Pixabay

El jardín botánico de Brooklyn es uno de los jardines urbanos más visitados de Estados Unidos; fue fundado en 1910 así que es ya un jardín centenario que recibe casi un millón de visitantes al año. Además aquí se celebran diferentes eventos entre los que destaca Sakura Matsuri, el festival de los cerezos en flor.

Keukenhof, en Países Bajos

Keukenhof | Pixabay

Keukenhof es una suerte de epicentro de la primavera en Europa aun siendo un jardín que abre al público apenas unas semanas al año coincidiendo con la floración de los tulipanes: es importante tener en cuenta que las fechas de apertura y cierre de Keukenhof cambian cada año en función de cómo evoluciona la floración y en 2026 el cierre está previsto antes de mediados de mayo (alrededor del 10 de mayo) pero aunque mayo no sea el mes grande de Keukenhof, no podíamos dejar fuera de nuestra lista al que es, probablemente, el jardín más visitado del mundo en primavera año tras año (recibe alrededor de un millón y medio de visitantes en apenas 2 meses).