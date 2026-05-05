Mljet, la isla mediterránea de los lagos salados

Mljet es una isla verde, cuenta de hecho con un parque natural en su interior, y es también de las más bonitas y menos masificadas de Croacia lo que la convierte en un destino particularmente interesante para quienes huyen de los circuitos turísticos más tradicionales; está ubicada al sur de la región de Dalmacia y debe su fama a su naturaleza de bosques densos y a sus dos lagos salados directamente conectados con el mar.

Mljet es una isla alargada y un tercio de su territorio formar parte de un parque natural (Mljet National Park), es precisamente en esa zona de la isla donde están sus dos famosos lagos salados: Veliko y Malo Jezero, el más grande de los cuales guarda una isla en su interior, isla en la que, además, hay un monasterio que la convierte en uno de los lugares más fotogénicos no solo de Mljet sino de toda Croacia.

¿Qué hacer en Mljet?

Mljet | Pixabay

En Mljet no tendrás que limitarte a disfrutar de sus playas tranquilas porque, a pesar de sus aguas cristalinas no son paradisíacas pues son de piedra, no de arena; podrás, además recorrer la isla a placer y disfrutar de las imponentes vistas que ofrece desde los diferentes miradores, son de hecho famosos los atardeceres sobre el Adriático que se disfrutan en Mljet; además de recorrer la isla a pie o en bicicleta a través de sus senderos perfectamente señalizados, la actividad que más se disfruta aquí es la navegación en kayak o en pequeños barcos eléctricos en los lagos, particularmente en el más grande de ellos para llegar hasta la isla que lo corona con un monasterio benedictino del S.XII.

¿Hay más que ver en Mljet? Pues sí, desde ruinas romanas como las de Palace hasta pequeños pueblos como Pomona, Palace o Sobra, eso además de sus senderos naturales, sus cuevas, sus calas y sus lagos.

¿Cómo llegar a Mljet?

Mljet | Pixabay

Para llegar a Mljet tendrás que viajar a Dubrovnik o a Split, desde ambas ciudades salen ferris con destino Mljet, ahora bien, desde Dubrovnik se trata de una ruta marítima que dura entre una hora y media y tres horas mientras que desde Split se tarda de cuatro a cinco horas y, además, el ferry hace escalas; lo más recomendable pues es volar a Dubrovnik y allí tomar el ferry a Mljet, además no es en absoluto mala idea alquilar un coche en Dubrovnik y embarcarlo en el ferry, así tendrás total autonomía de movimientos en Mljet.