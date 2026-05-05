Alberobello es uno de los pueblos más curiosos de Italia, te contamos por qué

Cuando pensamos en viajar a Italia se nos multiplican los destinos:Roma, Florencia, Milán, el lago Como, Pisa, Cinqueterre, la Toscana, Nápoles, Capri, Sicilia… son tantos los lugares imperdibles de Italia y tan magníficos los vestigios históricos que allí conservan que no es sorprendente que haya lugares, realmente interesantes, a los que no llegamos, ahora bien, si lo que buscas es un destino italiano especial y diferente, fuera de los circuitos habituales, seguro que ya tienes Apulia marcado en el mapa y, dentro de esa región, Alberobello.

Alberobello es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO porque su casco histórico es todo un espectáculo, parece de hecho más una postal que un pueblo como otro cualquiera ¿y por qué es tan sugerente y tan diferente a otros? Por sus casas de piedra con techo cónico, casas que, además, han sido construidas sin cemento y utilizando una técnica tradicional que data del S.XV.

Alberobello | Pixabay

¿Y a santo de qué estas casas tan peculiares? Eso es, si cabe, más sorprendente que las propias casas en sí: estaban pensadas para desmontarse fácilmente y evitar así los impuestos sobre viviendas permanentes. Son casas son llamativas, tan distintas a cualquier otra que no solo crean todas juntas un pueblo de postal sino que tienen nombre propio, no son casas, son trulli.

La zona de Rione Monti es la más famosa y turística de Alberobello pero tampoco debes dejar de visitar la zona de Aia Piccola, es más tranquila pero también más auténtica, de hecho es aquí donde verás que todavía hay población local viviendo en los trulli.

Polignano a Mare | Pixabay

Alberobello es, arquitectónicamente hablando, uno de los pueblos más raros de Europa, no tiene nada que ver con cualquier otro pueblo mediterráneo y, además, está cerca de otros enclaves de la zona que bien merecen una visita y es que la región de Puglia, en el sur de Italia, es una de las más bonitas del país aunque no sea de las más conocidas: a poco más de una hora de Alberobello está Matera, una ciudad excavada en la roca que es, con Alberobello, lo más sorprendente e imperdible de Puglia; ¿más lugares que querrás conocer en esta región italiana? Locorotondo porque es uno de los pueblos más bonitos de Italia, Martina Franca porque su arquitectura palaciega es todo un espectáculo, Ostuni por sus vistas sobre el Adriático desde sus calles encaladas o Polignano a Mare por sus acantilados con vistas y porque es un pueblo muy fotogénico y lleno de miradores.